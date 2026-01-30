因應高齡化醫療需求 北榮遠距醫療串聯榮家照護網絡

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

為因應高齡化社會帶來的醫療照護需求攀升，臺北榮民總醫院以智慧醫療為核心，成立「遠距醫療暨雲端照護中心」，並與擁有800床規模的板橋榮譽國民之家展開深度合作，透過科技導入與跨院整合，強化高齡長者的醫療可近性與照護品質。

臺北榮總表示，該中心在院長陳威明與副院長李偉強的大力支持下成立，由中心主任張世霖醫師率領醫療團隊，親赴板橋榮家進行義診，為住民進行心血管健康篩檢。針對篩檢中發現罹患心血管疾病的118位住民，團隊即與榮家醫務室醫師密切合作，量身打造個人化照護計畫，並納入遠距照護系統，進行長期健康追蹤，提前介入高風險狀況。

實際案例中，近百歲的榮家住民吳伯伯日前因突發胸悶與呼吸困難緊急送醫，經檢查發現心臟左前降支等主要冠狀動脈狹窄高達99%，確診為急性心肌梗塞（STEMI）。醫療團隊隨即進行心導管檢查並置放支架，成功打通阻塞血管。術後在專業治療與完整照護下，克服呼吸與凝血等多重風險，順利康復並返回板橋榮家，目前在遠距醫療團隊與榮家持續追蹤下，健康狀況穩定。

臺北榮總遠距醫療中心執行秘書郭家瑩個管師指出，此案例不僅展現高齡急重症成功搶救的成果，也突顯「急性醫療」與「出院後長期追蹤」無縫接軌的重要性，是遠距照護模式的具體實踐。

該平台聚焦高齡者常見慢性病與健康議題，發展五大智慧照護面向，包括糖尿病與肌少症的個人化數據管理、心臟病的12導程智慧心電圖遠距監測、高血壓與代謝症候群的行動管理、失智症與睡眠障礙的智慧評估，以及居家長照用藥安全的整合管理機制，提升整體照護品質與安全性。

展望未來，臺北榮總表示，將持續攜手各醫療與照護夥伴，逐步擴大遠距照護服務場域，並在衛福部深耕計畫資源支持下，落實國科會與衛福部推動的「在宅醫療」發展方向，打破地理限制，讓不同地區的長者皆能享有同等優質且便捷的醫療服務，朝向真正的醫療平權邁進。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

