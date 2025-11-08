因應鳳凰颱風 台電台南區處超前部署 落實樹修及礙洗作業降低強風傷害
▲台電台南區處因應鳳凰颱風超前部署，落實樹修及礙洗作業降低強風傷害。（記者李嘉祥攝）
因應鳳凰颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處加強日常巡視，進行樹修及礙洗作業，預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，亦針對轄區內各變電所進行巡視，特別針對較低漥地區的變電所如運河及安順等做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。
台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，籲請民眾及早做好防颱準備，提供配電場所用戶應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備，另也需加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電台南區處也進一步說明，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，會盡速派員搶修；若發生零星停電事故，可利用「台灣電力APP」或登入台電官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，只要輸入停電地址、停電狀況，就可立即查詢或通報停電資訊。針對颱風造成的停電事故會積極搶修儘快復電，但搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾多體諒。
其他人也在看
颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強樹修礙洗戒備
（中央社記者張榮祥台南8日電）颱風鳳凰逼近，台電台南區營業區加強戒備，已展開樹修及礙洗作業，巡視變電所，以因應風災可能帶來災害。中央社 ・ 18 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 10 小時前
首攻高雄巨蛋！郭富城升級3寶爸炫女兒
[NOWnews今日新聞]舞台王者郭富城於11月8日、9日首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。郭富城不只帶來經典歌曲，讓現場粉絲尖叫聲不斷。而剛升級為三寶爸的他，自爆中文沒進步，但開心炫耀女兒：...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
高雄情侶酒後爭吵女友跌落大排 男友急跳水擁緊緊
據了解，邱女當時已有喝酒，呈現酒醉狀態，疑似因此與未喝酒的男方起爭執，邱女情緒不穩，於八德東路橋大傷喧嘩，引起附近住戶注意，沒想到邱女疑似腳步不穩，從邊坡滑落大排中，且爬不起身，男方見狀也趕緊跳入拯救女友。附近住戶見狀，趕緊通報警消到場救援，由消防隊派員...CTWANT ・ 5 小時前
不倒騎士抵台南 展現生命韌性
記者王勗∕台南報導 台灣抗癌協會主辦「不倒騎士」公益單車環島隊伍八日抵達台南，南市府…中華日報 ・ 7 小時前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 天前
台南女約男網友見面吵架負氣跳河 他「怕身分曝光」只敢打110報案還偷溜
令人意外的是，報案人並非民眾，而是台南市消防局一名新進隊員。據了解，該名消防員擔心身分曝光，未撥打119而改撥110報案。勤務中心建檔報案電話時，才發現報案人竟是自己單位的同仁，而該名隊員在救援行動展開後悄然離開現場。警方指出，接獲報案後立即派遣公園、復興分隊...CTWANT ・ 14 小時前
Foodpanda未替外送員投保遭罰 法院認台南市府條例「牴觸中央」 30萬免罰
台南市勞工局於2024年8月間，認定富胖達未替外送員投保強制汽車險與機車第三人責任險，依據《台南市外送平台勞動權益保障自治條例》，開出3張各10萬元罰單。富胖達不服，提起行政訴訟。台南市府上訴時主張，該自治條例經市議會通過並報行政院核定，並未牴觸憲法。市府認為，...CTWANT ・ 11 小時前
前名模涉案交保後6天裁押 高院發回更裁
（中央社記者林長順台北8日電）前伊林名模蕭瑋葶涉嫌侵占身障關懷協會款項，士林地方法院今年8月5日裁定300萬元交保，8月11日起訴後又裁定羈押禁見。蕭女提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回士院更裁。中央社 ・ 9 小時前
馬祖語國家語言生活節 讓民眾在生活中說馬祖語
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）第2屆馬祖語國家語言生活節，今明2天於南竿鄉舉辦，主辦單位表示，今年概念為「國家語言大繞境」，除讓不同語言有交流機會，更盼讓民眾在生活中自然開口說馬祖語。中央社 ・ 10 小時前
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 8 小時前
台東「池上大橋」改建 公路局拚農曆年前北上線通車
連接台東縣內池上鄉、關山鎮的「池上大橋」正由交通部公路局進行改建工程，公路局今（8日）說明，會力拚北上線在明年農曆年前完工並通車；南下線將在2027年3月完成、四月雙向通車。池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯台東縣池上鄉與關山鎮，是縱谷地區台9線上極為重要的交通幹線。現在既有的橋梁年久及抗洪自由時報 ・ 6 小時前
第40屆生達盃兒童寫生賽頒獎 民治市政中心展出邀各界共享藝術饗宴
第40屆「生達盃」兒童寫生比賽頒獎典禮8日於臺南市政府民治市政中心一樓藝文展覽大廳舉行，眾多家長攜帶孩子出席領獎，場面溫馨熱鬧；市長黃偉哲牽手劉育菁、秘書處長黃國照等均出席，共享藝術饗宴。「生達盃」兒童寫生比賽主辦單位財團法人范道南文教基金會係由生達製藥創辦人范進財董事長創立，長期投入公益活動，展現企業回饋文化理念；為鼓勵兒童自由創作，每年選擇大臺南風景優美知名地標舉辦，讓孩童畫出在地風情與美景，也藉由戶外寫生促成親子互動，增進親情休閒及提升藝術風氣，迄今邁入第40年。今年寫生比賽分成幼稚園、國小低年級、中年級、高年級四個組別，共收到530幅作品，由國內知名畫家林宜靜、林昭安、莊慶芳、歐益豪等四位老師擔任評審，每組選出金、銀、銅牌及佳作，除頒發獎金及獎牌，得獎作品並於民治 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
北港馬祖盃馬拉松熱血開跑 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場
2025北港媽祖盃全國馬拉松今天於雲林北港隆重登場，萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲響起，在眾人加油與掌聲中展開屬於信仰與夢想的奔跑旅程。 賽事連續第三年以「...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 16 小時前
臺南市民學苑成果展東山登場 展現市民豐沛學習熱情與創造力
為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，臺南市政府民政局8日於東山區東山國小文教活動中心舉辦「2025咱學習的好所在－里社區活動中心市民學苑成果展」，現場匯集各區學員學習成果，除有活力四射的動態表演，還有精緻豐富的靜態創作，民政局長姜淋煌、主任秘書楊雅苓及多個行政區區長均出席，見證市民豐沛學習熱情與創造力。灑舞部岸原舞團以充滿力與美的「薰陶呈趣」為成果展開場，各區學員輪番上台展現3個月來的學習成果；安南區鹽田里長輩們舞動太鼓展現氣勢，下營區下營里以大正琴彈奏出優美旋律，新化區崙頂里響亮的薩克斯風聲吸引目光，另關廟區五甲里、安平區華平里、育平里、將軍區西華社區、仁德區仁義社區、七股區樹林里、新市區三舍里、後壁區新嘉里及安定區中榮里等地學員也帶來的精采動態演出，贏 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
夫夫吻戲超夢幻！初孟軒跟徐鈞浩互喊「老公」
《好好吃飯2》中，徐鈞浩飾演擁有女王性格的「紅豆泥」，遇上如同騎士一般沈穩的「布朗尼」（初孟軒飾演），兩人感情彷彿乾柴烈火，徐鈞浩特別回想過往的青春戀情和感受：「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，其實回望那樣的自己是有一點點羨慕的，情感豐沛又不顧一切！」他...CTWANT ・ 7 小時前
左楠市議員參選人尹立成立「設計師後援會」 推動文化治理讓城市更美
[Newtalk新聞] 高雄市左營、楠梓區市議員參選人、前高雄市文化局長尹立，今(8)日舉辦「設計師後援會」成立大會，設計圈好友齊聚力挺，共同展現設計界對尹立的支持與期待。尹立於今年8月26日宣布參選，期盼成為台灣首位設計師出身的市議員，推動設計思維融入城市治理，讓高雄的發展更具人文深度與城市美感。 尹立表示，城市治理不僅是政策與建設，更需要設計思維與文化視角，讓城市發展兼具效率、溫度與靈魂。他長期致力於將設計融入城市公共治理，推動駁二藝術特區重生、高雄文化環境再造，以及各項文化創新政策。尹立強調，設計思考不只是美學，而是一種結構性的力量，能讓政策更有人性，也能讓城市保持靈魂。 活動雲集眾多設計領域的專業人士，橫跨平面設計、插畫、建築等專業。其中，身為右昌人的翻轉文字設計師林國慶也親自出席表達支持。他表示，過去人們對高雄的印象多半停留在石化汙染，如今已轉變為充滿生活美學的城市。林國慶認為，「創意，其實是解決問題的方法。」期待尹立能以新世代政治人物的思維與行動，為左營、楠梓帶來嶄新的改變。 此外，設計師協會理事長周姿利、高雄知名插畫家Corter及設計界好友許咖咖、軍旅社阿傑、林心衡、林新頭殼 ・ 9 小時前
台南停留7小時！黃仁勳大飽口福後再去台北
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午14時20分抵達台南，原本預計在台南只待5個小時，但他不僅安排拜訪台積電南科3奈米廠，與台積電董事長魏哲家等高層在劉家莊牛肉爐用...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
臺南青年策略聯盟成軍 市府與14所大專院校簽署MOU
為深化青年政策跨域協作、打造更友善青年城市，臺南市政府於大臺南會展中心宣布成立「臺南市青年策略聯盟」，並舉行合作備忘錄MOU簽署暨公民論壇；南市研究發展考核委員會主委王效文代表黃偉哲市長，與臺南14所大專校院共同簽署，象徵地方政府與高等教育機構建立長期穩固的策略夥伴關係；教育部青年發展署公共參與組長蔡君蘋亦出席，肯定臺南以實際行動推動青年政策新里程碑。此次聯盟以整合教育資源、強化青年參與為核心，匯聚市府標誌與各校校徽主視覺意象，展現多元力量共同支撐城市青年發展的政策願景。簽署儀式後緊接舉辦「青年策略聯盟公民論壇」，由市府與校方共同推動的六大工作小組報告階段成果，包括跨校選課、AI教育整合、青年媒合平台建置、青年提案制度化、運動觀光與實習媒合、國際志工及留才機制，展現政策推 ...台灣新生報 ・ 9 小時前