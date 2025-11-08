因應鳳凰颱風 台電台南區處超前部署 落實樹修及礙洗作業降低強風傷害

台電台南區處因應鳳凰颱風超前部署，落實樹修及礙洗作業降低強風傷害。（記者李嘉祥攝）

因應鳳凰颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處加強日常巡視，進行樹修及礙洗作業，預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，亦針對轄區內各變電所進行巡視，特別針對較低漥地區的變電所如運河及安順等做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，籲請民眾及早做好防颱準備，提供配電場所用戶應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備，另也需加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電台南區處也進一步說明，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，會盡速派員搶修；若發生零星停電事故，可利用「台灣電力APP」或登入台電官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，只要輸入停電地址、停電狀況，就可立即查詢或通報停電資訊。針對颱風造成的停電事故會積極搶修儘快復電，但搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾多體諒。