因應鳳凰颱風 臺鐵公布今晚18時至24時各級列車調整情形

國營臺灣鐵路股份有限公司今（十二）日發布第七報鳳凰颱風應變列車行駛資訊。據中央氣象署最新氣象資料研判，臺鐵公司自今日晚間十八時至二十四時，各級列車調整情形如下：

一、東部幹線方面：

（一）對號列車部分，樹林至花蓮間順行列車自第四三八次（臺北十八時三十四分開）、逆行列車自第二八五次（花蓮十八時十五分開）起恢復正常行駛；花蓮至臺東間則全線停駛。

（二）區間及區間快車部分，樹林至臺東間恢復正常行駛；蘇澳新至蘇澳間全日停駛。

二、西部幹線方面：

（一）對號列車基隆至彰化間正常行駛（惟第三七二次、第三八五次、第五五四次全區間停駛，六五三次於七堵至彰化間行駛）；彰化至潮州間則停駛。

（二）區間及區間快車基隆至彰化間正常行駛，彰化至潮州間將視風雨狀況機動調整。

三、南迴線各級列車全線停駛。

四、支線方面：深澳線停駛；平溪線全日提供公路接駁服務；內灣線、集集線與沙崙線均維持正常行駛。

五、「山嵐號」第六六七六次及第六六七七次於十一月十三日停駛一日。

六、明（十三）日中午十二時前之列車行駛資訊，將於今晚二十一時發布最新公告。

臺鐵提醒旅客，因颱風動態變化快速，出門前請隨時查詢最新列車資訊，可透過臺鐵公司官方網站、二十四小時旅客服務電話（○二）二一九一○○九六或免付費電話○八○○七六五八八八（免付費電話，行動電話無法撥打）查詢，亦可洽各車站詢問。

另，自發布海上颱風警報之日起至解除為止，購買前述期間內各級列車車票旅客，持未使用車票可於乘車日起一年內至各車站辦理退票，免收手續費。