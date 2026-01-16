因應「全球新現實」 加拿大總理卡尼會習近平：建立新型戰略夥伴關係

2026年1月16日，加拿大總理卡尼在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。路透社



加拿大總理卡尼訪問中國，今天（1/16）與中國國家主席習近平會晤。加中兩國曾陷入齟齬多年，但卡尼向習近平表示，兩國將建立新型戰略夥伴關係，以適應「全球新現實」，將相互利用彼此的長處，創造「歷史性」成果。

美聯社、路透社報導，這是卡尼（Mark Carney）第二度與習近平會晤，也是加拿大總理8年來首次訪問中國。

習近平向卡尼表示，願意持續致力於改善雙方關係，並稱兩人去年10月在南韓APEC峰會首次會晤後，「開啟了中加關係轉圜向好的新局面」，雙方要「推進構建中加新型戰略夥伴關係」。

卡尼則表示，改善雙邊關係可強化目前「面臨巨大壓力」的全球治理體系。他呼籲建立「適應全球新現實」的新型關係，並在農業、能源與金融領域展開合作。

所謂「新的現實」，應是指美國總統川普的「美國優先」政策。

川普重返白宮後，對向來視美國為兄弟之邦的加拿大課徵高額關稅，又稱加拿大可成為美國第51州，令加拿大舉國上下驚愕不已。加拿大也因此尋求強化與中國這個全球第二大經濟體的關係。

中國同樣受到川普政府高關稅的衝擊，同樣急於與七大工業國（G7）成員合作。G7成員國涵蓋美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本，向來是美國的傳統盟友。

分析指出，加拿大與中國和解可能重塑美中對抗關係中的政治與經濟格局，儘管加拿大不太可能大幅改變親美走向。

北京清華大學國際安全與戰略研究中心研究員孫成昊表示，加拿大是美國核心盟友，深度參與美國的安全與情報框架，「因此戰略上極不可能偏離美國」。

但他指出，加拿大採取對中國採取更務實自主的經濟政策，北京可能用於證明美國主導的脫鉤方向既非必然，也未被美國最親近的盟國廣為接受。

卡尼在啟程前表示，加國政府致力讓經濟在「全球貿易受干擾的時期」降低對美依賴。卡尼在北京已與多家中國大型企業高層會面。

不過，中加雙方並未宣布任何關稅相關的新措施，而關稅正是雙邊關係的一大癥結。

加拿大2024年在前總理杜魯道（Justin Trudeau）任內，隨美國對中國電動車加徵100%關稅，並對鋼鐵與鋁加徵25%關稅。

中國則以牙還牙，去年3月對價值26億美元的加拿大農產品加徵高額關稅，包括對菜籽油加徵100%關稅、對豬肉與海鮮加徵25%關稅。這項政策導致2025年中國自加拿大進口額下降10.4%。

