因應「台北捷運殺人事件」 警五分局強化多層次治安作為

【警政時報 林家嘉／台中報導】針對近日發生之「台北捷運殺人事件」，引發社會各界對公共運輸及校園周邊安全的高度關注，臺中市政府警察局第五分局為防範類似暴力事件發生、安定民心，全面啟動多層次治安維護作為，針對轄內重要公共場所及交通節點，加強警力部署，展現警方積極守護市民安全的決心。

第五分局表示，已於21日針對轄內治安顧慮場所、人潮易聚集之公共空間及重要交通幹道，實施擴大臨檢與機動巡邏，透過主動查察、提升見警率，有效降低治安風險。22日為該重大治安案件發生後首個上班、上學日，考量通勤人潮密集及學童出入安全，分局進一步強化勤務能量，確保市民日常生活安心無虞。

警五分局加強重要交通節點警力部署，於捷運站周邊實施定點守望與巡邏勤務，強化通勤尖峰時段治安維護，確保市民出行安全。（圖／記者林家嘉翻攝）

在交通安全方面，第五分局特別針對雙鐵共構的重要交通節點松竹站，加派警力駐守與巡邏，並結合周邊道路動線實施巡查，防制突發狀況發生；同時針對捷運、公車轉乘動線及人潮集中區域，提升即時應變與處置能力，確保通勤秩序順暢與旅客人身安全。

在校園安全部分，第五分局全面落實轄內國民小學護童勤務，於上下學尖峰時段派遣警力到場守護，並結合導護志工與校方人員共同維護學童通行安全；另同步執行校園周邊守望勤務，透過定點守望與巡邏方式，主動掌握治安狀況，讓家長放心、學童安心。

第五分局指出，本次勤務部署以「展示警力、主動防制、快速反應」為核心策略，透過擴大臨檢、巡邏及定點守望等多元警政作為，發揮即時嚇阻效果，降低暴力事件發生的可能性。分局長劉其賢強調，警方秉持「即時偵辦、嚴正執法」立場，對任何危害公共安全的暴力行為絕不寬貸，未來也將持續滾動式檢討治安作為，視實際狀況彈性調整警力配置，全力守護市民生命與財產安全。

警方也呼籲，維護治安需仰賴警民合作，若民眾發現可疑人、事、物或有緊急狀況，請立即撥打110報案專線，警方將第一時間派員處理，共同打造安全宜居的生活環境。

