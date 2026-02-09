因應115年春節及二二八連續假期 首都客運北宜國道客運路線增班疏運搭乘享票價優惠

因應春節及二二八連續假期，首都客運北宜國道客運路線增班疏運搭乘享票價優惠。（記者董秀雲攝）

為因應春節及二二八連續假期乘車需求，首都客運於一一五年二月十三日週五至二月廿二日週日、二月廿六日週四至三月一日週日，增開1570「台北－羅東」、1571「台北－宜蘭」、1572「台北－礁溪」等直達車班次，不需預約座位，到站二十分鐘內都可以順利上車。

1572「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車維持正常營運，羅東轉運站五時二十分、廿三時發車；市府轉運站六時十分、廿四時三十分發車。

為鼓勵民眾利用國道客運轉乘在地公車，於一一五年二月十三日週五至二月廿二日週日、二月廿六日週四至三月一日週日等連假疏運期間，使用電子票證搭乘北宜國道客運於十小時內轉乘公路客運、宜蘭市區公車或雙北市區公車，可享基本里程或一段票免費優惠。

北宜國道客運連假期間加密班次疏運，搭配國道五號實施大客車優先通行措施，相較於自行開車可縮短四十至六十分鐘的旅行時間，加上票價及轉乘優惠，可省下不少的交通費用，歡迎多加利用。

首都客運董事長李博文表示，除了直達車加密班次以外，連續假期搭乘北宜國道客運還可享票價優惠如下：春節連假疏運期間：一一五年二月十三日週五至二月廿二日週日搭乘享全票六折優惠，1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價八十元（原價一三六元）；1572路線「市府轉運站－四城」全票優惠價七十元（原價一二四元）、「市府轉運站－礁溪」全票優惠價六十元（原價一O三元）。

二二八連假疏運期間：二月廿六日週四至三月一日週日搭乘享全票八五折優惠，1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價一一五元（原價一三六元）；1572路線「市府轉運站－四城」全票優惠價一O五元（原價一二四元）、「市府轉運站－礁溪」全票優惠價八十五元（原價一0三元）。

臺灣好行冬山河線（宜蘭市區公車綠21路線）配合傳藝中心除夕休園一天，一一五年二月十六日(週一，除夕)提前收班，羅東運動公園末班車十三時十分；傳藝中心末班車十四時，二月十七日(週二，大年初一)起恢復正常班次行駛。