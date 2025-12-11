因應2026百里侯之戰 中市議會綠黨團將擴大幹部規模

台中市議會民進黨團11日舉行新舊任黨團幹部交接，民進黨台中市黨部主委許木桂擔任監交，卸任總召王立任將印信交給新任總召周永鴻。（陳淑娥攝）

台中市議會民進黨團11日舉行新舊任黨團幹部交接，市長盧秀燕率領市府團隊前往觀禮。（陳淑娥攝）

台中市議會民進黨團11日舉行新舊任黨團幹部交接，市議會祕書長彭乾銘也代表議會出席。（陳淑娥攝）

台中市議會民進黨團11日舉行新舊任黨團幹部交接。（陳淑娥攝）

台中市議會民進黨團11日舉行新舊任黨團幹部交接，因應明年九合一大選，新任總召周永鴻表示，將擴大黨團幹部規模，希望1倍成長，不管是各派系的前輩或年輕者都能參與，一起監督市政及配合選舉事務，預計25日公布名單。

周永鴻表示，黨團目前僅2位副召，希望各派系有更多人參與，不管是前輩或年輕人，將擴大幹部群，包括副召、執行長，幹事長等，盼規模能成長1倍，會廣納大家意見，用集體智慧方式監督台中市政，乃至於明年市長選舉，預計25日宣布名單。

盧秀燕指出，總召是最困難的工作之一，對內要調和相當不容易，肯定卸任王立任理性溝通，盧也誇讚新任總召周永鴻能力強，當過政務官及民代，相信對內對外都能勝任愉快。盧秀燕強調，明年是選舉年，市府會秉持公平公正依法辦理選舉相關事務。

王立任談及，民進黨團與市府立場雖不同，都是希望讓台中更進步，政策雖有意見，透過監督讓市民福利更多，讓市政推動更有效率，雙方是競爭也是合作。

