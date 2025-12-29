因應2026跨年晚會 南市辦理超逼真維安演練





「2026台南好young」即將迎來年底的最高潮---跨年演唱會，本周三(12/31)將於永華市政中心西側廣場盛大登場，為因應日前台北市發生隨機襲擊事件，台南市政府29日在西側廣場舉辦維安演練，動員警察局、消防局、衛生局、交通局、新聞處、秘書處等多個局處實地參與演練。現場並模擬歹徒丟擲煙霧彈及持刀衝入人群等緊急狀況，場地充斥尖叫聲及彩色煙霧，場面相當逼真。市長黃偉哲也親自到場全程參與，強調將以最周全的策略及演練，將可能的危害降至最低。

今年跨年晚會節目卡司與內容相當精彩，卡司包括新星安吉（Angie）、新世代男團F.F.O.、被韓媒譽為全能型偶像 STAYC、重量級搖滾天團「八三夭」、廣受歡迎的樂團「理想混蛋」、金獎歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，還有韓國新人男團



ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙，以及以歌唱、時尚、主持與演戲見長的日本全能藝人鈴木愛理等。

市長黃偉哲表示，由於日前北部發生攻擊事件，民眾參與大型活動人潮擁擠時，或許會覺得不安。而跨年晚會是台南耶誕跨年系列活動中參與人數最多的，主辦單位必須適時拿出因應策略，並經過確實演練，讓執法、救護人員，甚至市民朋友們知道碰到意外時該如何因應，也讓市民知悉市府有能力面對處理，得以放心參與活動。

黃偉哲也呼籲民眾，為確保活動安全，跨年晚會當天禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場，如果有參加活動的外縣市民眾攜帶行李箱，請配合將行李箱寄放在服務台，活動結束後領取。如果當天現場有緊急狀況，請現場民眾配合廣播指示及人員指揮，井然有序離場，市府以優勢警力進行跨年晚會維安，以民眾安全為最高原則，讓大家平安迎接新的一年到來。

台南市警局說明，本次演練情境設定在模擬跨年活動現場演唱會進行中，發現歹徒預藏煙霧彈在場中丟擲並隨機傷人，引發群眾騷動情況，現場執勤員警發現突發事件後，立即圈圍歹徒、控制現場，並由特殊任務警力持辣椒水、臂盾及電擊槍等制伏行兇歹徒，隨即由相關單位啟動疏散民眾、救護傷患、通報後送責任醫院及周遭路口號誌燈控等機制，整合各單位即時反應機制，強化突發事故應變處置能力。

市府強調，「2026台南好young」跨年系列活動前兩場12/20【耶誕搖滾演唱會】及12/27【南瀛草地音樂會】，由於卡司陣容堅強，分別有超過15萬人次及6萬人次的民眾參與。緊接著登場12/31(三)跨年晚會是系列活動最高潮，預估現場參與的觀眾人數將超過以往，因此市府團隊將以最高規格進行維安，讓現場民眾在安全的環境中，盡情享受跨年晚會的歡樂氛圍。

