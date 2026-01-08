因應2026選舉 總統期勉調查官肅貪查賄 防堵境外勢力介選

賴清德總統今天(8日)主持法務部調查局調查班第62期結業典禮，勉勵畢業學員要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作，並全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源，積極擔任維護國家安全、打擊重大犯罪的生力軍。總統也表示，年底即將進行九合一選舉，調查官要全力肅貪查賄，全面防堵境外勢力等非法管道介入選舉，守護民主制度的底線。

法務部調查局調查班第62期108名學員今天順利結業，其中包括男性64名、女性44名，平均年齡26歲。

賴清德總統8日親臨主持結業典禮，首先頒發結業學員證書、輔導員榮譽狀及結業總成績前三名獎牌，隨後致詞時表示，當前國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，以及2026選舉維安等重大挑戰，他要對所有學員提出四大期許。

首先，一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作。總統表示，沒有主權，台灣將失去一切，為了守護主權，建構完整的民主防禦機制，一定要積極落實強化國安動方案與各項策略，讓民主台灣繼續穩健前行。

第二、要全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源。總統說，幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑金槍毒詐、暴力犯罪、甚至是中國培植在台協力者等社會關切問題的核心，嚴重威脅國家安全，他期勉畢業學員務必發揮專業知能與行動，全面、持續、主動掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

第三、要從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進。總統表示，詐騙是全民公敵，他期勉要讓人民切身感受到政府努力打詐的成果，所有調查官更要秉持詐騙零容忍的態度，全力揪出幕後犯罪集團，從根源打擊詐騙。

第四、要全力肅貪及淨化選風，為民主政治奠定更穩固的基礎。總統說，廉政是政府基本也是最重要的責任，所有調查官一定要把肅貪當作最重要的工作，不分黨派、不論何人，只要有證據，就依法查辦到底，決不寬貸。

總統也特別提醒，廉政沒有假期，更沒有蜜月期，尤其年底即將進行九合一選舉，調查局一定要嚴厲查察賄選，淨化選風，持續加強廉政工作與選舉查察，全面防堵境外敵對勢力及非法管道介選，守護台灣民主制度的底線。總統說：『(原音)在年底2026年的選舉，甚至於2028年的選舉，甚至以後的每一場選舉，境外敵對勢力都會介入，而且會運用新興科技、人工智慧的技巧介入選舉，我也希望調查局陳局長領導的調查團隊，也能夠以這個工作，列為重要的事項辦理。』

調查局則指出，第62期結業的108名學員中有16擁有碩士學位，其中有6人通過律師考試，12人通過資訊、電信工程、財稅等高普考，19人通過警察、司法、關務、國家安全等特考，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，將成為守護國家安全不可或缺的即戰力生力軍。(編輯：宋皖媛)



賴清德總統今天(8日)出席法務部調查局調查班第62期結業典禮，對畢業學員提出四大期許。(劉玉秋攝)



