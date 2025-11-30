因應2027危機！主張男女服役2年 侯漢廷諷：誰反對就是中共同路人

台北市議員侯漢廷提出全民皆兵等多項備戰方案，主張延長兵役、加稅增軍費並推動全台避難撤離演習。（圖／報系資料庫）

總統賴清德日前提出國防特別預算規劃，未來八年將投入1兆2500億元，用於建構「台灣之盾」、強化不對稱戰力與AI科技整合，並加速國防自主，以因應中共在2027年前完成武力犯台準備。對此，新黨台北市議員侯漢廷今（30日）主張全民皆兵，不僅要求男女皆須服兩年兵役、全國提高稅收支應軍費，並推動大規模避難與撤離演練，強調「若要真正避免戰爭，就必須更全面備戰」，直言誰反對就是中共同路人。

侯漢廷表示，若要認真面對2027年可能爆發的戰爭，政府必須立即採取具體行動、做好準備。他主張，全台應立刻展開一年兩次、停班停課的大規模逃生避難演習，讓全民清楚知道危急時如何前往避難室、要做什麼、由誰組織、誰負責領導。

廣告 廣告

他指出，尤其是面對可能的城鎮戰，林口、淡水、基隆等為解放軍易登陸地區，更應推動大規模撤離訓練，以及軍隊實地入駐的演習規劃。侯漢廷並要求政府自2026年起將兵役延長至兩年，教召改為每人一年一次，同時延長服役年齡與期間，所有性別皆須服役、真正落實全民皆兵。他更具體主張，自2026年起役男女應禁止出境，以防止逃兵情況。

此外，他指出，依《民防法》規定，百人以上的公司、大樓、學校均須組成防護團協助執行軍事勤務，政府現在就必須依法行政，強制要求至少每年一次模擬演練，教導如何執行相關勤務。針對國防資源，侯漢廷認為軍事預算必須增加，所得稅應調高，全民共同提高稅收以支應國防支出；同時刪減不必要的社會福利，優先充實國防，並可先從刪減政務人員薪水開始。

他也強烈反對國民黨提出的「嚴審預算、要求美國先到貨」的立場，質疑「怎麼可以質疑美國？為何要讓民進黨有機會扣上的帽子？」侯漢廷批評，上述措施才是真正的「備戰」。政府若什麼都不做，只發一本小橘書，才是真正在弱化國防。他強調，以上主張完全符合理賴清德與青鳥們所說的「備戰、增加實力」邏輯，誰反對，誰才是在削弱國防、誰才是真正的中共同路人。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？

「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂