因應2027威脅強化和平四支柱 賴清德：台灣須做「最壞打算、最好準備」

面對國際智庫研判中共可能以2027年作為對台軍事準備目標，總統賴清德今（1）日發表新年談話時強調，台灣必須以「最壞的打算、最好的準備」面對區域情勢變化。他指出，2026年將是關鍵一年，政府將全面推動「和平四大支柱行動方案」，同步強化國防、經濟與民主陣營合作，以確保國家安全與區域穩定。

賴清德表示，總統肩負三大使命，第一是讓國家更安全，第二是讓經濟發展更好，第三則是讓全國人民能夠獲得更周延的照顧。中國是否在2027年做好相關準備，他認為就台灣而言，最重要的是如《孫子兵法》所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞的打算，也做最好的準備，因此2026年對台灣來說將是非常關鍵的一年。

賴清德指出，未來一年將積極落實「和平四大支柱行動方案」，一方面持續強化國防力量，無論是對外軍事採購或發展國防自主，建構完整制度，同時推動無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人與各式無人載具等不對稱戰力，以全面提升防衛能力。他也強調，將持續強化全社會防衛韌性，讓民眾平時能因應天然災害，必要時也能自助、助人，協助街坊鄰里與身邊的朋友。

他進一步說明，第二根支柱是強化經濟韌性，台灣的經濟不僅要好，更要具備韌性，不能再把雞蛋放在同一個籃子裡，必須立足台灣、布局全球、行銷全世界。政府除了支持國際級科技產業，也要扶持中小微型企業，透過人工智慧與各項科技工具，協助提升競爭力，唯有大型企業與中小微企業同步發展，台灣整體經濟韌性才能真正建立。

賴清德指出，第三根支柱則是與民主陣營站在一起。台灣會善盡守護自身安全的責任，同時也看到印太地區各國都在強化國防力量，唯有民主陣營各國各司其職、彼此合作，區域的和平與穩定才能獲得確保。他也重申，和平的前提是中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇民主自由生活方式的意願；在對等、尊嚴的基礎上，台灣願意與中國進行交流合作，追求兩岸和平、共同發展。

