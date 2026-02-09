因應228連假 台鐵全線再加開29列次

〔記者劉人瑋／台東報導〕台鐵公司因應連假期間返鄉(工)需求增加，和平紀念日連假期間(2月26日至3月2日)，全線再加開各級列車共計29列次。其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次。可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。

台鐵公司表示，本次再加開班次自115年2月11日(三)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

