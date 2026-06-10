因應AI挑戰 國臺圖辦研習為館員增加功力

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國立臺灣圖書館日前規劃「館員專業增能課程－文組人的Coding實驗課」，邀請Brickverse創辦人阮柏燁擔任講師，為北區公共圖書館館員授課。(國臺圖提供)

因應人工智慧（AI）快速發展，國立臺灣圖書館日前規劃「館員專業增能課程－文組人的Coding實驗課」，邀請Brickverse創辦人阮柏燁擔任講師，為北區公共圖書館館員授課，並開放對AI應用有興趣的閱讀教師及志工共同參與，透過系統化課程與實作演練，提升圖書館從業人員數位素養與AI應用能力，提升服務效能，為圖書館數位轉型注入新動能。

國臺圖館長曹翠英表示，人工智慧技術正快速改變知識生產與資訊服務模式，圖書館亦面臨新的挑戰與契機。對多數非資訊背景的館員而言，學習AI應用與數位工具雖具一定門檻，因此希望透過培訓，為館員增能，希望面對AI時代，館員能善用科技工具提升工作效能外，也能培養資訊判讀、批判思考及跨域整合能力，持續精進專業知能，因應未來圖書館服務發展趨勢。

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阮柏燁老師表示，AI工具推陳出新，關鍵不在於熟悉每一項工具功能，而在於能夠清楚界定需求、掌握問題本質，並有效與AI溝通。課程規劃分為「入門場」及「進階場」兩大主題。入門場以「AI工具應用」為核心，帶領學員認識不同AI工具的特色與適用情境，學習提示語設計及人機協作技巧，並透過實作練習製作互動小遊戲、社群文案及會議紀錄助手等應用，協助沒有資訊背景的館員快速建立AI應用基礎能力。

進階場則聚焦於「工具開發與部署實作」，內容涵蓋文件處理自動化、資料整合運用、後臺系統建置及公開部署等主題，引導學員實際體驗從需求發想、系統設計到成果展示的完整流程，進一步探索AI在圖書館業務與讀者服務中的創新應用可能。

國臺圖表示，期盼透過本次培訓課程，協助館員掌握AI時代所需之數位能力與創新思維，將科技應用融入日常業務與讀者服務，提升圖書館整體服務效能與專業價值。