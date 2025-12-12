因應AI浪潮! 科大研討會真人掌廚PK智能廚師

中部中心/徐秘康、黃信儒 台中報導

哪一方炒得更好吃？因應AI大浪潮來襲，位在台中的弘光科大，舉辦一場PK賽，由真人掌廚，現場製作客家小炒，與AI智能廚師比比看，誰炒的比較色香味俱全？當場還找來13個人現吃盲測，立刻進行投票，究竟結果如何？我們帶您一起看看。





真人廚師拚AI做菜。(圖/黃信儒攝)

這邊，開炒了，那邊，也在動，右邊是餐飲系大二的學生掌廚，倒食材，放佐料，人工翻炒。左邊的，是機器在主導，人照指令投料，PK舞台上，看過去都在冒煙，上演一場熱鬧對決！油油香香的客家小炒，起鍋啦，外觀差別不大，靠舌頭分辨，13名學生做盲測，一號這邊先吃一口，再吃二號，立刻進行投票！雙方票數緊咬，一度追平，又被超越，結果是！

真人廚師拚AI做菜。(圖/黃信儒攝)弘光科大12日舉辦"AI大浪潮，餐旅業如何乘風破浪"研討會，場外安排真人廚師，與AI智能廚師，比一比！雖然7：6，AI以一票險勝，不過，雙方還是各有擅場！根據勞動部統計，今年上半年，住宿及餐飲業職缺率是冠軍，因應人力風暴，有17％的餐飲業者，導入送餐機器人，怎麼用AI來輔助人工？餐飲業將邁入新世代！





