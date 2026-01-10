因應AI產業轉型 技職多元入學講座登場

「因應全球AI科技 技職教育及技專校院多元入學講座」大合影 (開南提供)

教育部次長劉國偉在講座上進行對談 (開南提供)

教育部次長劉國偉與參與來賓和影 (開南提供)

隨著全球人工智慧科技快速發展與產業結構轉型，「因應全球AI科技 技職教育及技專校院多元入學講座」今天（10日）在開南大學國際會議廳舉行，吸引眾多國中、高中學生及家長到場參與。教育部政務次長劉國偉、桃園市教育局局長劉仲成也親臨出席，與教育界及家長團體代表共同關心技職教育的發展與學生升學進路。

教育部次長劉國偉表示，技職教育是國家人才培育的重要支柱，面對AI與科技快速進展，政府將持續推動技專教育與產業需求接軌，協助學生培養實作能力與就業競爭力，讓年輕世代能在產業轉型浪潮中找到適合自己的定位。

桃園市教育局局長劉仲成指出，桃園擁有多元且完整的產業聚落，市府長期支持技職教育向下扎根，透過清楚且完整的升學與進路資訊，協助學生與家長認識技職體系的多元選擇，做出符合個人興趣與能力的適性決定。

開南大學校長郭鐘達致詞時表示，AI科技正快速改變產業樣貌與學習模式，大學教育必須與時俱進。開南大學長期強調實務導向教學，結合產學合作、跨域課程與國際交流，致力培養兼具專業實力與國際視野的應用型人才，成為學生邁向未來的重要後盾。

活動中安排「技職教育及技專升學宣導」專題說明，由技專校院招生策略委員會執行長李嘉紘擔任主講，針對技職體系升學路徑、多元入學制度及未來發展方向進行系統性解析。現場並開放交流互動，家長與學生踴躍提問，氣氛相當熱絡。

此外，教育部也說明為協助尚未明確分流的學生及早進行職涯規劃，已推動「3+2新五專模式專班」，由技高與技專校院合作辦理。學生無須提前進行實習，可透過銜接式實作課程逐步培養專業能力，並採單獨招生、免統測成績的方式，兼顧升學與就業發展，提供學生更多元且彈性的進路選擇。