因應AI需求 中菲行擴張新加坡、舊金山據點

〔記者王憶紅／台北報導〕國際物流中菲行 (5609) 今日宣布，全面強化物流倉儲的全球兩大關鍵樞紐-新加坡與舊金山據點，以進一步提升全球高科技供應鏈的運作效率。

中菲行指出，人工智慧(AI)及半導體技術的迅速發展，全球對專業化物流服務的需求持續攀升，因應市場潮流，在位在80 Alps Avenue的新加坡機場物流園區(Airport Logistics Park of Singapore, ALPS)全新啟用一座佔地3.5萬平方英尺的物流中心。新倉庫位於自由貿易區(FTZ)內，可大幅簡化通關流程、加速跨境貨物流通，並降低高敏感與高價值貨品的處理成本，同時受惠於美國與新加坡長期實施的自由貿易協定。這項設施的啟用，也進一步強化新加坡作為全球轉運與集散中心的核心地位，特別針對 AI 硬體、半導體設備、電子產品及醫療保健等產業提供更具競爭力的物流解決方案。

同時，中菲行也於近期全面升級位在舊金山的物流中心，遷至一座5萬平方英尺的全新倉儲設施，以進一步強化跨太平洋物流能力。

中菲行說，新加坡與舊金山兩地倉儲網絡的同步擴張，主要是源自客戶與市場對物流基礎設施的需求，以支援 AI 與半導體技術在全球的快速成長與應用，透過強化在這些戰略性地點的營運能力，為全球客戶提供更快速、更可靠且具成本效益的物流服務，精準滿足高度專業化的供應鏈需求。

中菲行說，兩地升級後的物流倉儲能力，讓中菲行能提供更完整的一站式整合物流服務，包括海空運輸、保稅倉儲、合同物流與配送作業。

中菲行目前於全球維持強大的營運網絡，包含超過 150 個據點、80 個合同物流中心，以及 200 個合作夥伴服務網路。

