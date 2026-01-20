因應AI風險 英國考慮效法澳洲式兒童社媒禁令

英國政府19日表示，當局正在考慮一系列措施、以便更能保護孩童的線上安全，其中包括澳洲式的社群媒體規範，對未滿特定年齡的用戶實施禁令，並加強在學校使用手機的指導方針。

英國政府發表聲明指出，他們將針對來自世界各地一系列廣泛的建議提案進行審查，包括研究對孩童的社群媒體禁令是否見效、以及一旦採取措施要如何達到最佳效果。

聲明中說，部會首長們將訪問澳洲以便學習他們的作法。澳洲在上個月成為全球率先禁止未滿16歲孩童與青少年使用社群媒體的國家。

英國政府並未提及特定的年齡限制，但表示正在探索一項對「特定年齡以下孩童」的禁令，以及類似加強年齡查證、並且研究在當前的數位時代下同意年齡是否過低。

英國提出這些計畫之際，正值世界各國政府與監管當局在因應孩童接觸社群媒體的風險、以及螢幕使用時間(screen time)對他們的成長與心理健康的影響。

人工智慧(AI)生成內容近來在網路的快速爆炸性發展已加劇這些憂心，而這個月有關億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的AI聊天機器人「Grok」生成未經同意色情影像的報導，引發民眾的強烈抗議，更突顯出這項議題。(編輯:王志心)

