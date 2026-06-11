因應AI、淨零排放浪潮 南市辦研習協助企業強化人資

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台南市勞工局將在7月至11月辦理10場次「勞動市場新趨勢研習會－AI轉型＋淨零排放」系列活動，每場次2天1夜研習會免費參加。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕因應AI科技應用與全球淨零排放趨勢，台南市府協助企業強化產業雙軌轉型下的人力資源管理、勞動權益保障與組織調適能力，勞工局將在7月至11月辦理10場次勞動市場新趨勢研習會系列活動，邀請企業主管、人資人員及相關管理工作者參與，共同提升面對未來勞動市場變革的應變能力與組織韌性。

首波7至8月場次在7月14日至15日、7月28日至29日、8月11日至12日、8月18日至19日及8月25日至26日，將在白河關子嶺富野溫泉會館辦理2天1夜深度培訓，每場次提供60名免費參訓名額，並有定點免費接駁車服務。可上勞工局官網查詢報名。

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南市勞工局長王鑫基表示，AI人工智慧快速發展，正改變企業經營模式、工作流程與人才需求；同時，全球淨零排放與永續治理浪潮也持續推動產業轉型。

研習課程聚焦三大主軸，包括「AI科技對勞動市場之影響」、「淨零排放與公正轉型趨勢」及「組織領導與溝通協調能力提升」，將邀請專家學者透過政策解析、國內外案例分享、實務交流與分組討論等方式，協助企業理解產業轉型所帶來的人力挑戰，並建立人才盤點、風險預防、勞動權益保障與永續發展思維，提升企業面對未來變局的整體應變能力。

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