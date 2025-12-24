因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

隨著各地移民搜捕行動擴大，一股不安的氛圍正籠罩全美。近期媒體頻傳美國公民遭移民與海關執法局(ICE)誤拘的消息，導致許多土生土長或已入籍多年的公民，現在連日常出門都隨身攜帶護照，以證明身分。「衛報」採訪了數名身處這種恐懼下的民眾，聽他們述說這種「隨時得證明我是美國人」的無奈。

在明尼亞波利斯經營診所的護理師馬利米薩(Munira Maalimisaq)，自12月2日起便開始天天攜帶護照。儘管她已入籍超過20年，但因川普政府鎖定索馬利亞裔社區，讓她感到前所未有的壓力。她表示，現在診所病人報到時，出示護照的人數明顯增加，也有病患對前來就診感到恐懼，迫使她增加遠距醫療服務並在必要時安排接送。她說，「沒人應該為了在自己的城市安全生活，而被迫隨身攜帶護照。」

住在路易斯安那州肯納市(Kenner)、58歲的克魯茲·佩雷斯(Walter Cruz Perez)是一名經營園藝事業的成功企業家，從瓜地馬拉移民美國已有六年，雖然已入籍，但因帶有拉丁裔口音，擔心自己成為執法目標。肯納市因拉丁裔人口比例較高，是執法重點之一。12月初，聯邦探員進駐這個紐奧良郊區後，克魯茲開始在媒體上看到報導稱，沒有隨身攜帶美國護照的拉丁裔美國公民，遭移民執法人員短暫拘留。

現在他在除草工作時，會將護照放入手機殼。他無奈地說，「看新聞發現有些人根本沒機會證明身分就被帶走，為了避免麻煩，只能這麼做。」

49歲在洛杉磯出生長大的里歐斯(Miguel Rios)則因聽聞同行親友遭誤抓至非法移民處理中心，決定全家都隨身攜帶護照影本。他甚至取消了開車前往猶他州的旅行，並讓姊姊教他如何使用Instagram直播。他對於最高法院允許聯邦探員因說西班牙語或外表看似拉丁裔而攔查民眾的裁定感到憤怒，「這真的很可怕，這種行動正在拆散家庭，執法部門去工作場所，但那裡並不是罪犯聚集的地方。」

住在南加州的教育工作者安娜(Ana，化名)表示，在看到美國公民薇莉絲(Andrea Velez)被蒙面官員強行拖入車內的報導後大受震撼，「即使我是公民，我依然覺得有必要帶著該死的護照。」她擔憂美國的基本人權與正當法律程序正在崩解。她說，「我知道我是(美國人)，但這是一個對你說『你不屬於這裡』的政府。」

