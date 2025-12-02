因戲生情1／林毓家熱戀許莉廷超甜蜜 牽手回家媽媽也認可

《晚安，瑪卡龍》記者會後，許莉廷與林毓家人前裝不熟。（圖／本刊攝影組）

23歲的許莉廷是柯震東的師妹，曾在《此時此刻》飾演林心如的少女時代，並入圍金鐘最具潛力新人獎，近期與林毓家合作公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》。長相甜美的許莉廷曾被時報周刊CTWANT捕捉到與演員徐韜曖昧的畫面，不過日前本刊接獲爆料，許莉廷與徐韜已是過去式，而新戀情的對象正是新劇男主角林毓家，經過本刊的調查發現，此爆料並非只是臆測，而是確有其事。

11月18日兩人出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，會後兩個主演在門口上演彼此視線盡量不交會、人前裝不熟的戲碼，先一步離場的林毓家視線才剛落在慢一步出來的許莉廷身上，雙方眼神交會的剎那，女方像是忍著笑意並移開視線，而男方也跟著轉頭，試圖避免因再度對眼而笑場。然而當許莉廷和經紀人走向計程車時，林毓家揮手向兩人道別，讓許莉廷差點沒忍住，直到要上車了才笑出來，表情令人玩味。

林毓家與許莉廷對到眼後立刻別開視線。（圖／本刊攝影組）

林毓家揮手道別後，許莉廷才在上車前笑了出來。（圖／本刊攝影組）

隨後兩人由雙方的經紀人陪同返回各自的經紀公司，晚間7點左右，抵達誠品電影院出席晚間的特映會，9點半左右，特映會結束後，一行人又到了影廳入口處與導演黃鈺婷、源少年團員盧佾暘及黃氏兄弟等人拍照，48分，林毓家與經紀人告別，搭著媽媽的肩膀一起搭車離開。而許莉廷則和經紀人先回公司，直到深夜11點43分才由同事陪同返回新北市中和區的住宅大樓，進門前，兩人先到超商，同事買了微波食品，接著並未直接回家，過家門不入的他們走進暗巷裡觀察了一陣子，認為沒有發現異常後才放心進門。

林毓家與許莉廷各自回經紀公司，晚間才又到特映會現場，特映會結束後與導演黃鈺婷、盧佾暘及黃氏兄弟等人拍照。（圖／本刊攝影組）

林毓家與媽媽一同坐車離開。（圖／本刊攝影組）

如此小心翼翼，並不讓人感到意外，因為本刊在14日便已經拍到小倆口親密進出男方住家的畫面，當晚8點左右，林毓家與許莉廷牽著彼此的手出門，男的戴著安全帽，穿著風格年輕有活力，女方則是穿著18日記者會當天拿在手上的棕色毛線衣，搭配黑色長褲與皮鞋，戴著棒球帽加黑色口罩遮擋嚴密。兩人走到林毓家的機車旁，當女方摘下帽子將頭髮扎成馬尾，這才露出眼睛等特徵。隨後共乘機車消失在車陣中。

許莉廷在同事陪同下到便利商店買食物，在巷子觀察一下後才回家。（圖／本刊攝影組）

本刊直擊林毓家與許莉廷甜蜜牽手出門購物，接著騎著機車消失在車陣中。（圖／本刊攝影組）

10點21分，經過2個多小時後，小倆口騎著機車回家，回程由許莉廷騎乘，而他原本背在身上的背包則換成林毓家背。除了兩人之外，林毓家的媽媽也一同騎著機車回來，林毓家「喬」不出車位停車，林媽媽走到許莉廷旁邊講了幾句話，接著許莉廷索性將車停到角落區域。停好車，兩人分工合作，各自拿著大包小包的日用品，像是橄欖油、保久乳和一些食材和零食之類的東西，跟著林媽媽的腳步走進家門。由此可見，許莉廷與林毓家的確正值熱戀期，感情穩定發展並與男方家長也相當熟識。

返家時林毓家的媽媽剛好也跟著騎車回來，並與許莉廷有不少互動。（圖／本刊攝影組）

兩人手上滿滿戰利品，跟在林媽媽後面，看起來非常開心並肩走回林家。（圖／本刊攝影組）

此外，10月11日晚間，許莉廷結束咖啡店打工的工作後並未返家，而是提著一袋疑似裝有店內甜點之類的袋子，袋內還有兩人分餐具，離開咖啡廳後獨自搭乘捷運，下車後接著騎乘他的白色機車朝林毓家住家的方向前進，隨後消失在晚間的車陣中，推測當晚應該是帶著點心到男友家中約會。

許莉廷從咖啡廳下班後提著疑似是甜點的袋子離開，搭乘捷運下車後再騎乘機車朝林毓家住家的方向前進。（圖／本刊攝影組）

關於本刊直擊林毓家與許莉廷互動親密，兩人目前關係為何？林毓家經紀人回應：「因拍戲互相認識的好友，年輕人正常交友，謝謝關心。」許莉廷經紀人則表示：「一起拍攝認識的好友，正在相處中，很謝謝關心，辛苦了。」

