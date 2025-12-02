因戲生情2／許莉廷主動踏出第一步 「姐姐」魅力擄獲林毓家

林毓家與許莉廷合作新劇《晚安，瑪卡龍》。（圖／公視提供）

許莉廷被時報周刊CTWANT直擊與林毓家正在甜蜜交往，兩人同為2024年台北電影節的「非常新人」，並合作了公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》。日前記者會時，林毓家稱他們原本是「點頭之交」，因為自己實在太害羞，不敢跟對方互動，最後是由許莉廷打破僵局，兩人才漸漸變熟悉，現在看來的確要感謝許莉廷當時的主動，讓他們不只成為朋友，甚至還變成十分登對的小情侶。

2024年時，許莉廷（中排中）與林毓家（中排左）一同入選非常新人。（圖／台北電影節提供）

但在林毓家之前，本刊也直擊了許莉廷與前緋聞男友徐韜的曖昧約會，當時兩人一起到酒吧聊天相聚，徐韜跟身旁的男性外國友人有說有笑，一旁的許莉廷則往徐韜的方向靠近，嘗試加入話題，時不時還會撥頭髮，露出害羞表情，兩人之間散發出一股曖昧的氛圍，感覺交情似乎不一般，頗有種大學時代感情剛萌芽的純愛感。

本刊曾直擊許莉廷與前男友徐韜的曖昧約會。（圖／本刊攝影組）

許莉廷的「純愛事蹟」不只這一件，今年她接受本刊專訪時，提到國小時第一次被男生用臉書告白，她也答應對方，結果因為太害羞，不敢承認已經是互相表白的狀態，隔天在走廊遇到，互看一眼就像陌生人一樣走過去，直呼：「直到現在我們都還是陌生人！」讓這段純純的戀愛還來不及開始就結束。

許莉廷的感情似乎一直都是走純愛路線。（圖／翻攝自許莉廷IG）

而許莉廷與徐韜的戀情似乎同樣不了了之，不過現在她跟林毓家的感情看起來也相當好，她在專訪時提到自己面對感情時是「日久生情派」，並說她的個性雖然活潑又主動，但絕不會主動告白，笑說：「就是很傲嬌！」而「傲嬌」的許莉廷碰上「極度I人」的林毓家，究竟是誰先表達心意？實在令人好奇。

雖然個性活潑主動，但許莉廷不會主動告白。（圖／翻攝自許莉廷IG）

20歲的林毓家也曾在受訪時提到理想型，他表示喜歡姐姐型的女生，希望對方能有瀏海，而且要看起來酷酷的，只對他一個人展現出可愛的一面，這樣的反差萌會讓他非常動心。雖然許莉廷不是走酷酷路線，而是相當甜美，不過詮釋角色時與平時的活潑性格相當反差，還是大三歲的姐姐，十分符合林毓家心目中的女神形象。

林毓家曾說自己喜歡姐姐。（圖／翻攝自林毓家IG）

關於本刊直擊林毓家與許莉廷互動親密，兩人目前關係為何？林毓家經紀人回應：「因拍戲互相認識的好友，年輕人正常交友，謝謝關心。」許莉廷經紀人則表示：「一起拍攝認識的好友，正在相處中，很謝謝關心，辛苦了。」

