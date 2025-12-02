因戲生情3／許莉廷成柯震東師妹入圍金鐘 林毓家《原子》出道人氣爆表

許莉廷在《此時此刻》飾演學生時期的林心如，並入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

23歲的許莉廷曾在《此時此刻》飾演學生時期的林心如，與宸頤上演青澀的女女戀情，她也以此劇入圍金鐘最具潛力新人獎，雖然沒有得獎，但也讓人印象深刻，後續又演出《成功路上》、《鹽水大飯店》等劇；20歲的林毓家則是參加《原子少年》大受歡迎，並組成男團AcQUA源少年出道，也曾獲得金穗獎最佳演員獎的肯定，兩人雖然都還年輕，但都是很值得期待的未來之星。

許莉廷從國中就參加話劇社，高中就讀戲劇班， 並在前往北藝大看戲的途中被經紀公司看上，成為了柯震東的師妹，參加《茁劇場》的海選，最終入選獲得《綠島金魂》的機會，正式打開演員之路。對於入圍金鐘獎，許莉廷認為最大的意義是能讓家人放心，表示：「有看到我在進步其實就夠了，他們至少不會這麼擔心，知道我是真的有在拍戲！」

廣告 廣告

被經紀公司相中後，許莉廷成為柯震東的師妹。（圖／翻攝自許莉廷IG）

除了演戲，時報周刊CTWANT先前也直擊許莉廷在台北市東區的咖啡廳打工，只見她化身為櫃檯服務生，雖然素顏上工，夾著瀏海髮夾、綁著低馬尾，但依然飄散著仙氣。日前出席記者會時被問到此事，她表示自己一個月大概有10天會在咖啡廳工作，笑說：「還是要賺房租呀！」她也認為在咖啡廳工作能累積生活經驗，還分享有客人將她認成其他藝人，她每次都回答「對啊」，相當可愛。

本刊直擊許莉廷除了演員工作之外，還在咖啡廳打工。（圖／本刊攝影組）

與許莉廷一樣，林毓家也一直為了演藝之路努力，視麥可傑克森為偶像的他從小二開始學舞，時沒有舞蹈底子的他，不只反覆觀看〈Beat it〉MV，還會在電視前模仿偶像跳舞。雖然隔幾年才正式學習街舞，但林毓家展現出對舞蹈的熱情，獲得無數獎項肯定。

林毓家從小學舞，舞蹈實力相當強。（圖／翻攝自林毓家IG）

13歲那年林毓家在因緣際會下進入凱渥培訓，後來參演網路劇《酷蓋爸爸》及電影《少年吔》，並於2022年參加選秀節目《原子少年》，加入青春可愛的「水星」大展精湛舞技，最終獲得第四名，與水星部分成員組成AcQUA源少年出道。

參加《原子少年》後林毓家人氣狂飆。（圖／翻攝自林毓家IG）

林毓家（前排右一）以男團AcQUA源少年出道。（圖／本刊攝影組）

雖然是以偶像身分被大家認識，但林毓家也兼顧演員身分，不僅成為第60屆金馬獎遞奬大使，也獲選台北電影節非常新人，並演活了《橋頂少年》中外剛內柔的中二男孩，拿下金穗獎「最佳演員獎」，林毓家也許願能接演更多戲，並以拿下金鐘獎與金馬獎為目標努力。

雖然成為偶像，但林毓家還是努力精進演技，以《橋頂少年》獲得金穗獎肯定。（圖／凱渥提供）

關於本刊直擊林毓家與許莉廷互動親密，兩人目前關係為何？林毓家經紀人回應：「因拍戲互相認識的好友，年輕人正常交友，謝謝關心。」許莉廷經紀人則表示：「一起拍攝認識的好友，正在相處中，很謝謝關心，辛苦了。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

因戲生情4／金雲首度演戲入圍金鐘 紀成澔二搭葛兆恩破300萬觀看

猜猜我是誰1／阮經天單膝下跪 示愛李沐畫面曝光

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情