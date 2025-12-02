因戲生情4／金雲首度演戲入圍金鐘 紀成澔二搭葛兆恩破300萬觀看

金雲在《看見愛》挑戰聾人角色，入圍金鐘戲劇節目最具潛力新人獎。（圖／本刊攝影組）

林毓家因參加《原子少年》大放異彩，精湛舞技及青春可愛風格獲得粉絲的喜愛，並以男團AcQUA源少年出道，但他沒有將自己的演藝生涯侷限於只當偶像，演員也是他努力發展的道路，不僅獲選台北電影節非常新人，也拿下金穗獎「最佳演員獎」，並主演新劇《晚安，瑪卡龍》，與女主角許莉廷因戲生情，可說是愛情事業兩得意。

從《原子少年》成名但在戲劇發光的，還有23歲的金雲，出身書香世家的他，原本家人不贊成他進入演藝圈，但參加《原子少年》後家人也逐漸接受並給予鼓勵，節目中他原本是「木星」的一員，淘汰後被評審救回加入「天王星」，雖然最後未跟著天王星出道，但沉寂一年後正式往演員之路前進。去年金雲主演BL劇《看見愛》，首次演戲便挑戰聾人角色令人驚艷，也入圍了金鐘戲劇節目最具潛力新人獎。

來自馬來西亞的Nelson紀成澔，2016年來台讀書，因緣際會看見《原子少年》的徵選資訊，決定延後畢業一年參加節目，最終成為VERA的一員出道。為了想帶動VERA的發展，與高凌風的兒子葛兆恩合作BL劇《對立而已》，獲得不錯的迴響。近期兩人再次合作直式影集《黑白原來是真的》，成為台灣BL劇首組「二搭CP」，新作品上線20天全平台觀看突破300萬次，成績十分亮眼。

紀成澔（右）二搭葛兆恩大受歡迎。（圖／結果娛樂提供）

陳廷軒高中開始勤練舞蹈，芭蕾、民族舞蹈、現代舞，曾在全國大專盃啦啦隊比賽得到冠軍，大學時被老師推薦進入演藝圈，演出BL劇《HIStory3 圈套》獲得不少粉絲，後來參加《原子少年》加入地球，可惜最後未能成團出道。節目結束後陳廷軒回到戲劇圈，參演了客台的《暗夜微光》，與前輩梁修身、朱陸豪有許多對手戲，雖然壓力大，但他也在與前輩的合作中得到許多寶貴的經驗。

陳廷軒在《原子少年》後參演《暗夜微光》。（圖／客台提供）

