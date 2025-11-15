因打拳結緣！大師兄徹底心死 轟館長為維持人設「反咬我恐嚇」

館長陳之漢聲稱自己被恐嚇，前員工李慶元感到相當心寒。資料照，李政龍攝



網紅「館長」陳之漢遭成吉思汗健身館元老級前員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，戰火不斷延燒。館長聲稱自己被恐嚇，李慶元今（11/15）卻表示，兩人因打拳而結識，自己在公司這十幾年，內外任何疑難雜症都是他去操作協調，如今館長說他恐嚇，讓他感到心寒。他強調，手上還有一些資料與證據，會陸續上傳，捍衛自己與其他成員的名譽。

李慶元在臉書指出，他跟館長一開始是因為打拳認識，後續有了共識以後開了健身房，在蘆洲開設第一家場館時，因館長沒有資金，他跟總監負責調度。後續在經營的這十幾年，公司發生任何事，都是館長叫他去執行操作。包括蘭小明、金鋼刀、林口事件、統促黨事件、林口被車衝撞等等，都是他從中協調處理。

李慶元說，自己不僅是副總管理內部員工跟營銷，還必須處理各種疑難雜症。例如館長跟「大胖」的糾紛，他積極協調處理，但最終兩人仍決裂。長年以來處理這些問題，讓他無心也無力繼續待在健身房，提出離職卻被館長挽留下來，還請他幫忙便當店的事，更要擔任館長的貼身隨扈。每當朋友說館長對他很好，他也只能苦笑帶過。

李慶元提到，他後來跟總監聊到以前買車的事、薪資，還有關於福利問題，才發現跟館長講的完全不一樣。他原本想說以前的事就算了，從現在起白紙黑字寫清楚就好，別讓自己受委屈。後來館長出國，小偉告知他館長夫妻要求做的事，他想等館長回國後當面溝通，結果卻被館長說成是恐嚇。

李慶元說，自己多年來幫公司處理大小事，沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，館長為了保有網路上良好的人設，卻反咬他恐嚇，「真的是讓人心寒」。

他指出，館長所說的3000萬，是本來就該退還給隱形股東的資金；2000萬則是館長跟小偉討論要補償的金額，這部分他沒有參與。他強調自己可以放下身段在夜市賣雞蛋糕，沒有把錢看得那麼重，不過為了確保他和其他成員的名譽，會將手上的資料與證據陸續上傳。

