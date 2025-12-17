因批判報導遭囚白俄與喬治亞 2記者獲沙卡洛夫獎

現年52歲的白俄羅斯記者波佐布特，為波蘭頗舉影響力的媒體選舉報工作，遭當局以"危害國家安全"的罪名，判處8年徒刑，目前正在監獄裡服刑。

而現年50歲的喬治亞記者阿馬格洛別利，是兩家獨立媒體的創辦人，今年8月，她因在反政府示威活動，掌摑一名警察局長而被判處2年監禁，但人權組織指背後真正的原因是限制新聞自由。

歐洲議會議長梅特索拉，16號將2025年沙卡洛夫獎，頒給阿馬格洛別利與波佐布特，表彰他們為了捍衛言論自由，以及為了喬治亞與白俄羅斯的民主勇敢奮鬥；並強調歐洲議會與兩人站在一起，呼籲兩國政府立刻放人，因為「面對權力說出真相，不應該是一種罪。」

廣告 廣告

由於兩人都無法出席，分別由女兒與同事代領。

沙卡洛夫獎得主波佐布特之女基特林斯卡說：「我希望他無論如何會知道，他沒有被遺忘，各位展現了即使一個人被抓走，他們的原則也不會被抹去，即使一個人被噤聲了，他們的聲音可以持續透過其他人發出。」

國際間另一位人權鬥士，2023年諾貝爾和平獎得主，伊朗著名的人權運動領袖和記者、穆哈瑪迪，12號出席當地已逝人權律師阿里科迪的千人追悼會，遭當局已煽動群眾、擾亂秩序為由逮捕。

穆哈瑪迪的丈夫16號在律師的陪同下，在法國巴黎召開記者會，向外界求助，指出她被捕期間遭到毆打，但當局拒絕讓第三方檢驗穆哈瑪迪的傷勢。家屬如今對穆哈瑪迪的下落與健康狀況都一無所知。

更多公視新聞網報導

全球最大冰山A23a北漂 恐撞南喬治亞島危及企鵝海豹

