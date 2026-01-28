因投毒案遭切割？ 張美阿嬤兒分家 無照開農場

王男離開張美阿嬤，與親姊姊分家。（圖／東森新聞）





全台第一起用無人機毒殺動物事件，宜蘭「張美阿嬤」兒子王姓男子，3年前不滿前員工跳槽，做了摻有劇毒農藥的飼料，再飛空拍機到對方園區投毒，導致不少動物死亡。業者發文痛批，這是心碎且不可饒恕的悲劇。檢方認定王姓男子是農場負責人，應該更重視動物的生命，向法院請求從重量刑。

此次投毒的王姓男子，其實在地人對他並不陌生。2023年，他離開張美阿嬤，與親姊姊分家，在距離約600公尺的地方，開了新的農場樹懶餐廳與王老先生休閒農場。據了解，是因理念不合，加上之前的投毒案，被家族切割。雖然樹懶餐廳駁斥負責人不是他，而是他的二姊，但資料一調就能發現，他曾經是負責人，而且還被查到無照經營。

樹懶餐廳有抱著樹葉不斷咀嚼的土撥鼠、羊駝與羊咩咩賣萌，讓客人融化，但在這些萌寵的背後，卻隱藏著利益勾結的黑暗。

原張美阿嬤農場員工（變音處理）vs.記者（2025.12.29）：「張阿美農場，是以前的農場，兩個是不一樣的，不一樣不一樣，這邊姐姐那邊弟弟。」

去年底張美阿嬤分家後，兩邊工作人員在路口舉著反方向指示牌，上演搶客大戰。據了解，2023年前張美阿嬤農場由家族成員共同經營，後續因兒子與其他成員理念不合，加上投毒案而分家。原本的農場由母親掛名，二女兒與三女兒實際經營，而弟弟則創了樹懶餐廳。因展演牌照申請卡關，直到2025年初才開始經營，雖掛名二女兒，但兒子疑似仍私下介入經營。另外隔壁還有「王老先生休閒農場」，不僅曾使用相似LOGO，其動物也會送到樹懶餐廳參與展演。如今兒子投毒案曝光，樹懶餐廳也因此受到波及。

樹懶餐廳李經理：「這件事情跟我們沒有關係，這個事情我們真的是一個全新的農場。我們從農場成立到現在，沒有這個所謂的王負責，王負責人有可是是一位女性，我們真的是何其無辜。」

雖說如此，但與隔壁的王老先生農場共用動物，一調資料會發現，樹懶餐廳過去的負責人曾是一度是王家兒子。是否外包團隊真的不知情，還是在切割不得而知。

宜蘭縣政府農業處長李新泰表示：「展演證的部分，目前正在申請當中，那後續我們盡速來輔導他們，取得合法的動物展演許可證。」

本該是農舍的樹懶餐廳，卻違規商業使用，隔壁農場也尚未通過動物展演許可。縣府將進一步調查並開罰，但這些可愛動物的門票錢，恐怕早已被賺飽飽。

