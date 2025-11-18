因振興金發放代表會主席竟出髒話辱罵市長 為「女性應被尊重」尊嚴市長提告 - https://www.watchmedia01.com

鄭淑分市長為維護「女性應被尊重」的尊嚴，在近百位女鄉親陪同，到水上分局提告主席「公然侮辱」！（圖/記者陳惲朋攝）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣太保市拖延一段時日，且引發所會爭議的災後振興金發放案。鄭淑分市長為推動順利發放，運用代表會本周召開定期會時機，會後與主席葉俊男進行協調，雙方未達共識，葉俊男竟爆粗口罵髒話，鄭淑分為維護「女性應被尊重」的尊嚴，今（17）日在近百位女鄉親陪同，到水上分局提告主席「公然侮辱」！

太保市災後振興金發放案，所會各有堅持一直無法取得共識，無法依法發放給市民，甚至公所提案風災後，編列的追加預算也遭代表會否決；昨天鄭淑分市長運用代表會召開定期會時機，會後與葉俊男主席進行協調，雙方也未能達成共識。主席葉俊男竟爆「洪0隨郎」、「0你娘機0」（台語）等粗口。

鄭淑分市長認為職場應尊重女性，經徵詢律師意見後，今天在近百位女性鄉親陪同下，到水上警分局提告葉主席公然侮辱；鄭淑分表示，在協調沒有共識下，葉俊男即辱罵「洪0隨郎」、「0你娘機0」（台語），若不提告就是縱容犯罪，未來勢必會一再發生，希望給出一個警惕，女性不該被認為是地位低下、任人喊罵的對象，現在是兩性平權的時代，希望葉俊男能夠尊重女性。

鄭淑分強調，葉俊男不是第一次爆粗口，她時任公所秘書參加宮廟平安宴，就曾當眾遭葉俊男大罵五字經，葉俊男因而遭判公然侮辱易科罰金；另據媒體報導，葉俊男甚至曾因高爾夫球賽事糾紛發生聚眾毀損民宅，遭偵辦傷害、妨礙秩序、毀損等罪嫌。這次葉俊男又爆粗口讓她很害怕，也很怕被針對，但是仍會堅守立場，守住市庫合理開支，保護市民權益。

鄭淑分也說，協調是要考慮彼此立場，葉俊男一直要求她照單全收，這不叫協調，這是在逼她就範，公所現有財源因代表會於去年決議不徵收「建築工地臨時稅」而緊縮，未來還有計畫道路開闢、新設公園、第二納骨塔興建等，都需大筆預算開支，目前公所盡最大能力發3000元，希望代表會盡速通過預算，讓公所能盡早發放給市民，以順應民意照顧民生。

