因排放福島核處理水遭禁2年 日本海鮮恢復出口中國

日本共同社報導，日本內閣官房長官木原稔7日表示，已於5日自北海道出口6噸冷凍扇貝至中國；農水大臣鈴木憲和則在另一場記者會透露，下周一（10日）起，還將有600公斤青森產海參輸往中國。這是中國自2023年8月對日本海鮮實施禁令後，相隔2年多以來首度恢復出口。

這項禁令源自於日本2011年發生311大地震後，臨海的福島第一核電廠爐心熔毀，當時為了替燃料棒降溫，因此緊急灌入大量海水冷卻，最終產生了約萬噸核廢水。2021年日本政府宣布，經處理的福島核廢水將在2年後排放入海，2023年7月通過國際原子能機構審查後，同年8月24日中午核處理水正式排放入海。

福島核廢水排海 一文了解對台及海洋影響

日本排放核處理水的舉動隨即引發中國抗議，中國海關總署同日宣布，為保護中國消費者安全，即起暫停進口原產於日本的所有水產品。禁令實施2年多之後，今年6月中國與日本宣布達成協議，將逐步恢復進口日本海鮮。

依照協議，日本出口商須先向中國相關部門登記，並提交海鮮的放射性檢測報告，現階段僅有3家養殖場已獲准輸出，但還有數百家仍在等待審查。

