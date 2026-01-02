因提離職「不能參加尾牙抽獎」他心寒 過來人歎：太早講了

近期許多公司陸續舉辦尾牙，有網友分享，自己因為即將離職，而被排除在尾牙抽獎名單之外，讓原PO十分失落，但老公卻認為很正常，兩人還因此吵了一架，讓原PO忍不住好奇其他網友的看法。

有網友在論壇Threads發文，表示自己目前仍在職，也繳了整年的福委費，卻因為即將離職，而被排除在尾牙抽獎名單之外，讓原PO十分失落，但老公卻認為離職員工本來就不該抽獎，因為若是讓即將離職的員工抽到大獎，會影響整體士氣，公司也沒有義務給這些福利。

原PO坦言，雖然知道另一半講的是現實， 但仍然感到十分失落，甚至因此和老公吵了一架，「對我來說， 尾牙抽獎是『努力了一整年，換來的一張入場券』。那種人還在職，卻突然不被算在裡面的感覺，真的很難不在意」，也好奇其他網友的看法。

不少網友認同原PO的想法「我個人覺得尾牙的本意，原本就是犒賞員工過去一年的辛勞，所以無論未來是否離職，若尾牙當下仍是在職員工，就應該保有抽獎資格」、「都繳一整年福委費了，獎勵員工的東西論情義實在沒什麼理由砍，只顯得公司太不近人情」。

也有網友提醒「一般做法是，尾牙抽獎年終都到手才丟離職單，不然誰知道公司會幹出什麼來？新東家如果希望你新年就報到，或是農曆開工就報到，那就要提出補償年終的條件，因為提前申請離職就是有風險！」、「你太早讓公司知道你要走了，很多公司知道某人要離職，很多福利會把你排除在外，比如績效獎金之類的。見怪不怪了，我如要走人，都會拖到剩一個月再呈上去」。

撰稿：吳怡萱





