因插畫結識 新加坡藝術家黃意會以個展憶三毛

開幕儀式上黃意會清唱了三毛寫詞的〈橄欖樹〉，歌聲深情悠遠，彷彿引領現場觀眾穿越時光，回到那個充滿理想與浪漫的年代。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 新加坡國寶級藝術家黃意會在還未成名前，在當地報刊替已故作家三毛的文章畫插畫，他在台中葫蘆墩文化中心推出《不要告別－三毛與我的台灣印記》個展，今（16）日的開幕儀式上黃意會清唱了三毛寫詞的〈橄欖樹〉，歌聲深情悠遠，彷彿引領現場觀眾穿越時光，回到那個充滿理想與浪漫的年代。

黃意會理工背景出身卻熱愛文學與藝術，早年自習蠟染畫、紙刻畫，1983年起專職繪畫，作品曾獲法國巴黎大皇宮美術館典藏。1980年代初，他因報社副刊投稿與三毛結緣，兩人共騎車遊台東、遠行蘭嶼，留下無數難忘時光。而那趟旅程啟發創作出〈蘭嶼〉、〈美濃油紙傘〉等作品；其中〈蘭嶼〉更成為日後重訪記憶的起點。

開幕式於16日下午在葫蘆墩文化中心舉行，台中市文化局副局長曾能汀出席致詞，他表示由黃意會老師唱起與三毛有關的歌，比台灣大部分人都來得有味道；黃老師的畫都有非常深厚的底蘊，也能展現作者的心境、修養，還有對繪畫想傳達的意境，並不是靠文字所能夠敘述出來的，黃老師的抽象畫作，未必是厚重的油彩，但是整個布局油彩的運用可以投射到老師本身就是非常有文采、豐富熱情洋溢的人。

總統府前資政廖了以親臨現場，表達對藝術教育與文化外交的支持與期待。國立台灣美術館館長陳貺怡讚賞黃意會以畫筆記錄時代情感，展現藝術家自由奔放的創作精神。

策展人賴慕芬表示，本次的主題『不要告別』，是一首80年代家喻戶曉的民歌，鳳飛飛、劉文正、黃鶯鶯競相翻唱過；『不要告別』是指把美好的記憶封印永存心中。不僅是藝術家的懷念，也是一場創作能量的爆發，畫面中線條、色彩與情感交織，呈現出他對自由與生命最深的呼喚」。

黃意會老師自2019年起，以兩年為週期的三毛主題創作展，在新加坡、深圳展出後，這次選擇回到三毛的成長之地台灣。黃意會表示：「三毛說，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」黃意會將理性科學的背景與詩意感性融合，筆下的風景既真實又夢幻。

黃意會1954年出生於新加坡， 1979年新加坡南洋大學畢業，同年舉辦第一次個人畫展。他自學繪畫，精通油畫、山水畫、雕塑等，是一名傳奇的畫家。創作融合西方抽象與東方山水的靈動，黃意會被譽為「自由意會派」；筆下的風景不止於自然，更流動著情感與記憶，畫面中線條、色塊與光影交錯，如詩般傳達內心的自由與任性。畫作中可見，油彩層層堆疊出情緒的深度，將懷念化為色彩的流動，讓觀者在光影之間感受「穿入花間，踩碎樹影，與日月同行」的生命能量。

黃意會在台中葫蘆墩文化中心推出《不要告別－三毛與我的台灣印記》個展。 圖：唐復年/攝

《不要告別－三毛與我的台灣印記》個展出席來賓眾多。 圖：唐復年/攝

台中市文化局副局長曾能汀出席致詞。 圖：唐復年/攝