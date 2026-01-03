因政策衝擊「青花菜價格崩跌」？ 農糧署澄清：氣候導致集中採收

台灣主要栽培青花菜品種為「綠寶」及「萬寶」。（圖／翻攝自食農教育資訊整合平台）

近期青花菜價格下跌，有媒體報導稱「冬季青花菜價格跌到罕見新低」，是因政府給出獎勵金又大量進口越南青花菜所致。對此，農業部農糧署今天（3日）回應，價格波動為氣候造成集中採收，且目前進口成本仍高於國產價格，呼籲各界請勿傳播錯誤資訊。

《上下游新聞》近日報導稱，政府為鼓勵農民從高麗菜轉種青花菜而祭出獎勵金，結果高麗菜種植面積未大幅減少，青花菜面積卻增加超過300公頃，加上政府在冬季仍大量進口越南青花菜，造成市場價格嚴重崩跌。

針對媒體說法，農糧署發布新聞稿指出，針對媒體報導指稱「政府獎勵金催出海量青花菜，冬菜夏用政策執行落差」等情事，農業部農糧署嚴正澄清，相關內容與事實不符，青花菜種植面積與歷年相當，近期價格波動主因為氣候造成集中採收，且目前進口成本尚高於國產價格，並無進口打壓國產之情事，且國內加工廠亦已啟動收購作業，籲請各界勿引用錯誤資訊，避免影響農民權益。

農糧署表示，依據農情調查及生產預測資料，去年（2025年）11至12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年（2020至2024年）同期平均291公頃相當，並無媒體所稱「海量增加」現象。

農糧署提到，2025年12月中旬市場價格略跌，主因是受去年風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。經持續監控，近一週（2025年12月27日至2026年1月2日）日均交易量39.3公噸，已較前週減少16.4%，平均交易價格每公斤28元，較前一週回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格尚屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本每公斤15.4元。

農糧署說明，去年11月進口量1460公噸，係因災後國產蔬菜產期延後，台北果菜市場供應量較常年減少15%，貿易商基於補充市場需求而進口。隨著國產青花菜上市，12月進口量已銳減至76公噸，並無「盛產期大量進口湧入」之情事。此外，目前越南進口青花菜到廠價約每公斤50至60元，高於國產平均交易價格，貿易商於國內產期進口並無利潤空間，市場機制自然調節，不須過度擔憂。

農糧署強調，針對12月中旬短期集中採收情形，已協調嘉全果菜生產合作社、嘉鹿果菜生產合作社、富士鮮品股份有限公司等加工廠啟動收購作業，預計於今年4月前生產4000公噸冷凍成品，並將持續密切掌握產地及批發市場價量變化，並滾動檢討轉作獎勵及加工輔導措施，以兼顧農民收益及消費者權益，確保青花菜產業穩定發展。

