因新冠「護國舞小姐」出名！高雄夜場精神指標「金芭黎」今起走入歷史

記者洪正達／高雄報導

過去在新冠疫情期間因「護國舞小姐」聲名大噪的「金芭黎舞廳」，在高雄的夜生活圈內相當知名，不過日前因租約到期等因素，16日度過了它的最後一夜，曾經矗立在中山路、四維路口的大型地標也宣告熄燈，讓不少在夜場走跳的人都大嘆「時代的眼淚」，而大班小姐在業者的安排下，將轉移到「大世界舞廳」服務。

其實過去「金芭黎」前身是「金蒂大舞廳」，90年代開業時相當風光，也曾與「大帝國」、「大世界」並列高雄三大舞廳，2009年甚至斥資千萬改裝，並更名為現今的「金芭黎舞廳」，直到2020年新冠肺炎初期，有舞小姐勇於舉報台商未戴口罩而聲名大噪，衛生局也趕緊介入疫調並匡列接觸個案，最大程度阻止疫情擴散，也讓老牌的「金芭黎」再次躍上新聞版面。

如今因租約到期，在業者的考量後決定結束營業，而16號就是金芭黎的最後營業日，不過在業者的努力下，旗下的所有大班小姐將轉移到大世界舞廳繼續在夜場打拼，生計暫時不受影響。

