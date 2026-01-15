因施明德一句話堅守25年 柯建銘：這屆做完要離開立院

政治中心／綜合報導

前民進黨主席施明德85歲冥誕，今（15日）天在台北喜來登飯店，舉辦施明德先生專檔成立茶會，立法院長韓國瑜、民進黨立法院黨團總召柯建銘同框出席，緬懷這位人權鬥士，不過柯建銘致詞時，突然喊出這一屆做完就要離開立法院。

民進黨團總召柯建銘：「他選擇在他的生日來離開，所以他沒有忌日，今天我們在這裡為他慶生。」被譽為台灣曼德拉的前民進黨主席施明德，85歲冥誕，立法院院長韓國瑜，民進黨立院黨團總召柯建銘，同框出席緬懷。

雖然兩人只有簡單握手致意，互動並不多，不過談到前輩施明德，都罕見露出感性一面。立法院長韓國瑜：「嚴格來說，不能像這柯總召一樣那麼了解，那對我來講，施明德主席在我們學生時代，就非常尊敬他。」





柯建銘致詞時，突然喊出這一屆做完就要離開立法院。（圖／民視新聞）





民進黨團總召柯建銘：「他是影響我一輩子最深遠的人，人生有這個機會，跟他學習成長，這是我莫大的榮幸。」和施明德亦師亦友，柯建銘還自曝1998年他原本打算參選縣市長，被交代要留在國會拚獨立，這一留就留了25年。

民進黨團總召柯建銘：「他說建銘啊，留在國會拚國旗，這是他的原話，留在國會支持台灣獨立，這一留我留了25年，做了25年的總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院。」柯建銘無預警拋出震撼彈，立院黨團總召到2/1卸任，如今又自爆將離開立院。





民進黨立法院黨團總召柯建銘，緬懷這位人權鬥士。（圖／民視新聞）





民進黨團總召柯建銘vs.記者：「（總召你做完這屆就不繼續了嗎？），當然啊，（那你接下來規劃是什麼），謝謝謝謝。」立法院長韓國瑜vs.記者：「院長對於柯總召離開立法院，有什麼想法嗎。」已經74歲的柯建銘，歷經無數立法戰役，先前就曾預告這是他國會生涯的最後任期，如今親口說出要離開立法院，萬年總召是否正式交棒，備受外界關注。

