因曾酸蘇貞昌「沒出息」無緣參選台北市長？王世堅反應曝光
2026年台北市長選戰，外界關注民進黨由誰出馬，綠委王世堅頻被點名，但王世堅表示，「我不會，也不願意被徵詢」。對於外界質疑他過去曾批評同黨新北市長參選人蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌「沒出息」，成為黨內排除提名的關鍵因素，王世堅則說，相信蘇貞昌的大器，完全不會把批評當一回事。
王世堅今天（25日）表示，不提名的真正原因是他個人完全沒有參選意願，他一直認為尤其是在首都台北市，黨內應該要讓最強的出來才對，民進黨人才濟濟，比他強、比他優秀的太多。他強調，過去對蘇貞昌的批評是基於他擔任民意代表職責，針對施政作為提出批評與建言，不管哪一黨做得不妥適都會提出意見，相信以蘇貞昌院長的大器，根本完全不把過去人家對他的批評當一回事，「什麼過去的批評，我相信這早就煙消雲散了」。
王世堅指出，就算真的是因為這樣成為不提名的關鍵因素，他也沒辦法，因為他堅信自己不屬任何派系，如果他們要怎麼想，那是他們的權利。他認為從政者就是要有這個雅量，在任何位置上都會有人批評。他也重申，知道黨內人選列入、徵詢的過程，但他不會也不願意被徵詢，因為他已經表達不願參選的態度，但若黨內任何職務要選舉、時間上允許他就會到場幫忙。
王世堅先前曾大力推薦鄭麗君，但她對選舉似乎沒有想法。對此，王世堅表示，他理解的是鄭麗君不論學經歷還是個人才德都是非常適合的人選，誇讚鄭麗君「學養俱佳、才德兼備」，過去歷任的工作都做得非常好，尤其這次對美談判，不眠不休投入談判，他了解到她實在是很用心，才會一直說鄭麗君是最適合的人選，但不知道她同不同意，這必須由決策當局跟鄭麗君協商。
針對行政院長卓榮泰有可能變成台北市長人選「犧牲打」、「消耗太多」，王世堅說，「所以我現在也不敢推薦他了」，並指自己跟卓榮泰是二十幾年的好朋友，對他相當瞭解，卓榮泰在政治一路上提攜了非常多的好朋友們，包括他本人都有受過卓榮泰的幫助，他看卓榮泰意願也不強，所以就不敢說了。至於林右昌，王世堅則說，對他不是很了解，但他歷練完整，政治歷練夠，也不失為一位好人選。
