因材網學習與繪圖精靈全面開放 助攻學生自主學習

教育部「2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，展現教育部推動「中小學數位學習精進方案」及因材網使用的成果。

教育部次長劉國偉(中)頒獎。

教育部次長劉國偉致詞。

教育部今天(3日)在桃園市舉辦「2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，展現教育部推動「中小學數位學習精進方案」及因材網使用的成果，呈現臺灣在教育科技實踐上的重要進展，教育部政務次長劉國偉也宣布，因材網的兩大新功能正式啟用，以AI幫助學生自主學習。

教育部次長劉國偉宣布，教育部正式全面開放自主學習精靈與繪圖精靈及推出多款AI學習夥伴，其中，「繪圖精靈」透過文字轉換圖像，協助學生提升圖像思維與表達能力；「文思精靈」一步一步帶著學生找重點、懂內容、會思考；「樂學精靈」則特別陪伴需要更多支持的學生，用更親切、注重情緒支援的方式提升學習動機與自信心。

劉國偉次長表示，教育部自111年啟動「中小學數位學習精進方案」，補足基礎硬體設備、強化網路環境、開發教材及持續提升教師的數位教學能力，4年逐步奠定堅實基礎，113年9月全面開放教育部因材網生成式AI學習夥伴「e度」，運用生成式AI進行對話式引導，協助學生釐清概念、練習題目並獲得即時回饋，同時也輔助教師實施評量與了解學生學習情形，成為課堂上支援教學調整的重要工具，目前已經有75萬名師生使用。

劉國偉次長強調，教育部推動數位學習，開發因材網，不是要取代教師，而是提供師生更有效率學習，尤其可解決城鄉差距及數位落差，達到SDGs第四項，給所有人最平均的教育。

「2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」已經在11月底啟動，舉辦公開授課系列活動，展示數位工具結合AI學習夥伴e度的創新教學模式，期間全臺425所學校舉辦超過600場公開授課，吸引上千名教師參與。

另外，教育部也在研討會上公開表揚推動數位學習的績優縣市、單位、學校及個人，肯定他們在數位教育上的努力與貢獻。