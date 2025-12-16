因材網導入教學 蘇漢哲的數學課有AI蘇格拉底

新竹市育賢國中數學教師蘇漢哲推動創新教學，充分利用「因材網」，跳脫傳統解題教法，由AI夥伴像蘇格拉底一樣引導學生思考數學，讓數學完全不一樣，獲得教育部肯定。

教育部設置線上學習網站「因材網」，鼓勵教師導入到課堂，新竹市育賢國中數學教師蘇漢哲推動創新教學，充分利用「因材網」，跳脫傳統解題教法，由AI夥伴像蘇格拉底一樣引導學生思考數學，優化教學的作法，讓蘇漢哲獲得教育部「114年推動數位學習績優徵選計畫」中「績優中小學人員特優獎」的肯定。

新竹市育賢國中蘇漢哲老師的數學課不一樣，他導入教育部「因材網」、「AI家教e度」、「時空學園」等平臺，展現不同風景。

他表示，「因材網」上教材豐富，他會在周末時先派影片與練習題讓學生課前預習，並利用「因材網」的AI夥伴「e度」協助檢核，由「e度」擔任知識守門員，只要學生沒有認真看影片或寫練習題，就無法通過「e度」的檢核。

學生課前線上預習，回到課程中，他讓同學利用組內共學時討論，在讓「e度」確認是否正確。這種作法擺脫傳統老師在黑板前解題給學生看的教學方式，數學變成不單純是計算，而是數學的觀念與知識脈絡的建立。

蘇漢哲說，因為「e度」是蘇格拉底式的詰問法，會慢慢引導學生思考，並非生成式AI的一問一答式，因此導入AI到課程中，有助於協助學生在學習中思考。

蘇漢哲說，他從108年開始，就在課堂導入數位工具，陸續導入Lumio高互動平臺、Wordwall遊戲化評量工具及Genially解謎平臺，學生可透過數位工具搶答互動，提升課堂互動性與趣味性，老師也可透過學生在線上的練習，掌握學生的學習情況，針對學生較弱的部分加強，這些做法不僅大幅提高學生學習動機，也使學習成效在數據上顯著提升。

此外，蘇漢哲老師的教學成果也受到國際肯定，不僅香港教師來臺取經，赴美參與數位教育交流時，其教學模式獲史丹佛大學教育學院院長丹尼爾．施瓦茨（Daniel Schwartz）高度讚賞。除實務經驗外，他也具備多項數位教學講師資格，包括教育部數位精進課程A、B級講師、因材網與均一講師、Apple Teacher/iPad種子教師、Lumio卓越講師、myViewBoard A2及Hiteach A2講師等，充分展現他在數位教育領域的專業深度。