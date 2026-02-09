政治中心／綜合報導

林宅血案發生將滿46年，是誰痛下毒手仍是未解之謎，前行政院長游錫堃不只被約談20多次，當年報紙還影射他就是兇手，後來被證實是假新聞，游錫堃直言當時的政府有辦法炮製美麗島事件，林宅血案要隨便指人是兇手太容易，但林家人至今沒有得到公道，呼籲全國人民必須正視這段歷史。

前行政院長 游錫堃：「40多年以後沒有辦法破案，那為什麼？當然就是他們湮滅證據啊。」





因林宅血案遭約談20幾次 游錫堃:假新聞故意導向林義雄身邊的人

當年因林宅血案遭約談20多次，前行政院長游錫堃還原事發經過。（圖／民視新聞）





廣告 廣告

談到林宅血案，前行政院長游錫堃話越說越氣憤，不只是無法破案，還有這段往事。

1980年3月4號報紙，報導稱嫌疑人33歲，宜蘭人、專科學校畢業、身高174公分、體重52公斤，皮膚黝黑、瘦瘦高高，儘管沒有指名道姓，但所有線索全指向游錫堃，當年也因此被約談超過20次。

前行政院長 游錫堃：「我差不多被約談20幾次，除了約談之外就是報紙，(報紙說)林奐均講是常來我家的叔叔，後來證明那則新聞是假的，(當局)既然炮製美麗島事件在前，當然這個林宅血案，隨便抓一個人說你是兇手，這太容易了。」



直言戒嚴時代要指誰是兇手，都是蔣家說了算，這就是白色恐怖，話鋒一轉，把炮口，對準前總統馬英九。



前行政院長 游錫堃：「馬英九常常在講什麼綠色恐怖，哪裡有綠色恐怖，馬英九就是白色恐怖，那時候他是一個白色恐怖的受益者，到現在林家他們還沒有辦法還給他們一個公道，我真的我感到非常的遺憾。」



受到白色恐怖壓迫的，還有當年父親擔任美麗島編輯的魏廷朝及其家人，他的女兒是現任桃園市議員魏筠也在臉書提到[[AVI]]，自己五歲時林義雄曾來探望，露出的傷心模樣至今難忘，可能當時的年紀與雙胞胎過世時差不多，錯的不是我們，是當時邪惡的國家政權，兇手可以用刀子殺人，現在也能煙滅證據栽贓他人，我們要勇敢的別讓雙胞胎的故事被忘記，立委邱議瑩回憶童年經歷，也忍不住哽咽。





因林宅血案遭約談20幾次 游錫堃:假新聞故意導向林義雄身邊的人

回想童年與林宅血案有關的記憶，立委邱議瑩一度哽咽。（圖／民視新聞）





立委(民) 邱議瑩：「你可以想像隨時會有人，拿著開山刀衝到你家裡面，那個是一個...很恐怖的記憶。」



今年二二八，林宅血案將屆滿46年，依舊是真相未明，家屬痛心的日子。





原文出處：因林宅血案遭約談20幾次 游錫堃:假新聞故意導向林義雄身邊的人

更多民視新聞報導

《世紀血案》改編林宅血案大翻車 姚文智示警：暫時被擋住但未來呢？

日本自民黨奪國會316席！民眾黨竟提「效法重選」 陳冠廷一劍封喉

新莊挖破自來水管「已完成修復」 侯友宜：市府不眠不休積極搶修

