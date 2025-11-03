因母親早逝發願照顧長者 彰化馬興社區奪金卓獎

（中央社記者曾以寧台北3日電）因母親的早逝，陳明灶在彰化馬興社區發展協會推長者關懷，又看到年輕人需要，用協會力量，讓社區的孩子勇於追夢、青年承擔責任、長者找回價值，獲得社區發展金卓獎肯定。

陳明灶今天出席「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，代表馬興社區發展協會從衛生福利部次長呂建德手中接下金質卓越獎，並受訪表示，馬興社區發展協會從民國82年成立，一開始是做環保工作，到96年自己接任理事長，開始從事老人福利活動。

廣告 廣告

說起為什麼要做老人福利，陳明灶眼泛淚光的說，自己17歲時，母親就過世，因此一直希望有生之年一定要照顧社區所有長者；馬興社區關懷據點20多年來，也始終免費提供服務。

才啟動老人福利工作不久，馬興社區發展協會就在民國98年得到績優社區獎的肯定，但並未以此滿足，反而開會討論接下來還有甚麼可以做。陳明灶說，當時因發覺，社區中不少孩子是隔代教養、單親家庭、低收入戶，或媽媽是外籍配偶，因此99年就開始從事兒少工作。

如今馬興社區中，不僅有長者在青銀共餐與園藝活動中彼此分享智慧與生活熱情，更有婦女透過課程，成為帶領長者的角色。課後照顧班中，則有老師與同儕陪伴智能障礙的小勝與小靜（化名），曾經無法開口的小勝與小靜，如今已經會主動問好、寫功課，讓父親感謝社區，給了孩子安全、被接納的環境。

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如說，在馬興可以看到以前曾經得到社區幫助的孩子，長大後成為社工、回到社區服務；也可以看到，年輕幹部與服務多年的理事長，共同撐起整個社區，讓自己與評審委員都相當感動。馬興更以老人福利、兒少關懷與婦女服務為基礎，發展多元化福利方案，營造全齡共生的幸福社區，是永續發展的在地典範。

呂建德致詞表示，社區是最基層、最貼近民眾生活的力量。累計至去年底，全台社區發展協會共有7026處，其中3481處設立社區照顧關懷據點，佔所有社區發展協會的一半；且累計至目前，全台已有5102處社區照顧關懷據點。

台灣將邁入超高齡社會，為了社區發展業務與時俱進，呂建德說，不少社區反映經費上的困境、大家只能燃燒熱情，衛福部今年函頒社區發展工作要點，明訂社區培力中心的設立，盼透過預算投入、政策更新，持續深化社區工作。（編輯：李錫璋）1141103