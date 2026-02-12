因毒品案遭通緝！越獄大王徐開喜高院出庭被逮

越獄大王徐開喜昨天到高院出庭作證，卻因毒品案通緝身分遭逮，去年徐開喜（黑帽黑衣）曾現身竹聯幫前幫主黃少岑告別式。 （圖／李俊賢攝）





現年已76歲的「逃獄大王」徐開喜，過去曾吃過51年牢飯，也成功越獄8次，5年前出獄後，曾持毒遭逮，近年來已成一位網紅，上一次公開露臉是在竹聯幫前幫主黃少岑告別式，怎料因毒品案遭台中地檢署邀通緝的徐開喜，昨天於高院出庭當證人時，通緝身分當場被查出，轄區派出所獲報隨即到場將徐開喜解送台中地檢署歸案。

徐開喜14歲加入正氣幫，累積進出監獄51年之久，更成功越獄8次，其中1981年徐開喜從綠島脫逃，準備好假髮、女性衣物，男扮女裝返台，甚至還打電話給獄方，「人在高雄了，不要浪費體力在綠島找了！」

徐開喜遭警方上銬。（圖／翻攝畫面）

徐開喜出獄後近年來還經營社群媒體，經常分享過去的風花雪月和江湖軼事，最近一次被捕捉到身影時，是在去年竹聯幫前幫主黃少岑的告別式現場，孰料徐開喜因毒品案遭通緝，陰錯陽差在出庭當證人時遭逮捕。

