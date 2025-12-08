因毛孩離世回想起家人辭世悲痛 姚愛寗用《餘像》自我修復

姚愛寗舉辦攝影個展《餘像 14.344》。（邊走邊聽有限公司提供）

演藝圈熱愛攝影的藝人不少，35歲女星姚愛寗近期在《如果我們不曾見過太陽》演出，私底下的她才華洋溢，上週開始將舉辦為期兩週的第三次攝影個展《餘像 14.344》。

自2014年出道以來，姚愛寗便以其獨特的氣質與具感染力的演技備受矚目。近年來，她持續挑戰多變角色，從早期青春電影的清新形象，到今年在影集《童話故事下集》中飾演的堅韌單親媽媽，每一次的演出都展現了她細緻的觀察與強大的情感內化能力。這份深入角色的能力，正是她攝影創作的養分。

曾舉辦兩次個展、出版過一本攝影集的她，這次個展《餘像 14.344》概念源於心理學和視覺科學中的「餘像」現象——光線消逝後，影像仍短暫留存於視覺之中。展覽核心來自於她近半年經歷的生命課題：陪伴近15年的毛小孩「小兔」離世，以及回想起大學畢業時面對外婆逝去的巨大失落。

姚愛寗感性地透露，尤其今年歷經小兔的離去，這些「消逝」又讓她一度難以適應生活中的空蕩，但她沒有選擇逃避，而是運用攝影來反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段。她將這份難以言喻的悲傷和思念，透過鏡頭與文字進行深入的「內化」，最終將那份「難受」昇華為一種「幸福」的回憶，體悟到能與重要生命有過交會，是一件值得慶幸的事。

她將記憶比喻為煙火，強調那種消逝後留下的美好：「比起逝去時的悲傷，那些畫面，以豐富我們生命的姿態再度湧現。」而她的作品，正是在記錄這些介於熱烈生命與溫柔消融之間的「跨度」。【 餘像 14.344 】姚愛寗攝影個展展出地點在台北市中山區遼寧街19巷23號Ｂ1展間。

