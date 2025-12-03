因毛小孩結緣的夫妻檔 攜手在埔鹽打造嚕比專業寵物美容店

(觀傳媒中彰投報導)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣埔鹽鄉近日新開了一家以「耐心、愛心」著稱的寵物美容店，專為在地毛小孩與喵星人提供完善的清潔與美容服務。這家店除了硬體設備齊全、服務細膩外，最受矚目的莫過於店主—從小與動物為伴的劉怡君。

在埔鹽地區新開一家寵物美容店，店內有著闆娘與老闆對寵物滿滿的愛心與耐心。（圖／記者周厚賢攝）

劉怡君自幼生長在熱愛動物的家庭，母親長年收養流浪貓狗，家中時常有好幾隻毛小孩穿梭其中。怡君笑說：「我們家就是被狗狗跟貓咪包圍長大的。」也因為這樣，開一間能照顧更多動物的店，成了她心裡最自然、也最堅定的夢想。怡君談起與先生陳柏賢的姻緣，更像是一部溫馨的愛情電影。怡君說，畢業後進入寵物店工作，有一天，現在的先生第一次帶著他家的毛小孩上門。因為是初次美容，雙方聊了許多照顧方式與寵物習性，意外越談越投緣。之後兩人逐漸熟悉、相戀，最後在數年後決定攜手共築家庭。

說起闆娘劉怡君與老闆陳柏賢兩人認識的緣起，一切都是毛小孩結下的因緣。（圖／記者周厚賢攝）

「我們的第一個共識就是——家裡一定要有毛小孩一起生活。」怡君笑著回憶。也因為她太喜歡動物，夫妻倆最終決定開一間屬於自己的寵物美容店，把興趣變成事業，更能藉此照顧更多寵物，讓牠們變得更美、更有自信。談到開店過程的辛苦，怡君直言：「寵物美容最基本的條件，就是耐心加愛心。」許多寵物第一次被送來時，因為陌生環境會焦躁不安，她都會先花時間安撫，再以漸進式互動引導牠們進入剪毛、洗澡等流程。當主人回來領回自己的寶貝，看到整潔乾淨、香噴噴的模樣，露出開心的表情，就是她最大的成就感。

透過玻璃窗可讓寵物主人清楚看見自己的寶貝，享受著著SPA的快感。（圖／記者周厚賢攝）





隨著現代人把寵物視為家人，美容與清潔成為不可或缺的服務需求。怡君坦言，許多人雖然愛寵物，但沒有時間或技巧為牠們整理毛髮，因此會尋求信賴的店家協助。對於這份托付，她始終抱持和主人相同的愛與耐心，讓每一隻踏入店裡的毛小孩都能得到最好的照顧。「很多孩子來過一次後，下次就會很期待再來。」怡君說，能讓牠們享受乾淨帶來的舒適，是她最想堅持的事。

當寵物在進行美容過程中，從表情就可知道是多麼享受在當下的舒適感。（圖／記者周厚賢攝）