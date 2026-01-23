因氣候因素訓練條件受限 嘉市KANO棒球場成國外球隊移訓首選
全球職棒賽季進入休兵期，各國球隊把握冬季空檔積極展開集訓為新的球季暖身。日本、韓國因此時天氣寒冷，訓練條件受限，不少球隊選擇來到氣候溫暖的臺灣進行移地訓練。其中，擁有百年歷史的嘉義市KANO棒球場更是成為許多國外球隊的首選場地。嘉義市政府表示近日已有多支韓國高中、大學及職業球隊前來嘉義市集訓，甚至有韓國球員開心表示：「환경이 너무 좋아요（環境真的太棒了）！」
嘉義市政府教育處長郭添財表示，市長黃敏惠長期帶領市府團隊，以「棒球原鄉」為核心精神，持續投入資源優化KANO棒球場的軟硬體設施，獲得國內四級棒球體系——從少棒、青少棒、青棒，到社會甲組與職棒的高度肯定。除了完善訓練與比賽環境，市府也積極將球場打造成國際交流平台，結合在地球隊舉辦跨國友誼賽，讓KANO的歷史與文化走向國際，展現嘉義市以棒球進行運動外交的成果。
嘉義市立體育場場長張家羽指出，嘉義市氣候宜人、生活機能便利，一直是球員在非賽季期間進行集訓的理想城市，也有助於促進國內外體壇交流。此次韓國球隊自1月中旬起至2月下旬，將於KANO棒球場進行閉門集訓，未來也不排除視訓練狀況，安排與臺灣球隊進行友誼賽。若後續開放球迷進場觀賽，相關資訊將由嘉義市立體育場另行公告，歡迎球迷與市民一同進場，提前為新球季點燃棒球熱潮。
