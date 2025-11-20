因沈慶京撤沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。

沈春池文教基金會今年原以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫獲得文馨獎，並受邀於11月21日出席頒獎典禮。收到公文之後，基金會表示對此決議深表遺憾，認為撤銷處分理由不合法亦不合理，將向行政院提起訴願，希望獲得公平合法的對待。

廣告 廣告

面對被文化部撤銷獲獎資格，沈春池文教基金會在官方臉書上表示，對於所有長期以來投入此項工作的基金會夥伴們而言，確實是項沉重的打擊，但無論主管單位如何界定，基金會仍然非常感謝所有評委們對於基金會的肯定，未來仍持續專注於「搶救遷台歷史記憶庫」紀錄與保存文化傳承的工作。

文化部今天回應表示，依據「文馨獎獎勵要點」規定，得獎單位的負責人，如有違反相關法令規定，經檢察官提起公訴，得視情節輕重撤銷或廢止其得獎資格。

針對沈春池文教基金會董事長（負責人）沈慶京遭檢察官依「貪污治罪條例」提起公訴案，文化部經再次召開評審會議討論，決議撤銷文馨獎獲獎資格。

文化部於撤銷函除說明撤銷原因，並敘明權利救濟途徑，文化部也表示尊重基金會依法提出訴願權利。

文化部強調，這屆文馨獎由過去資金投入作為評選依據，轉型為依文化內涵及社會影響力等為評選核心後首次辦理，強化了獎項的榮譽性及示範性。

對於發生評選結果公佈後才依規定撤獎情形，文化部也表示已重新檢討整體資格審查及相關作業過程，作為未來辦理的依據，以維護文馨獎的公信力及榮譽性。（編輯：陳清芳）1141120