因涉AI創作，瑞典禁播這首歌

這首民謠流行歌曲目前在Spotify瑞典最受歡迎歌曲播放清單中名列榜首。 [Getty Images]

一首在瑞典播放量達數百萬次的歌曲被該國音樂排行榜禁播，原因是它是由人工智慧（AI）創作的。

這首名為《我知道，你不是我的》（Jag vet, du är inte min）的歌曲目前高居Spotify瑞典最受歡迎歌曲榜首。

然而，歌中的「歌手」只是一個數位合成的虛擬人物，瑞典音樂產業機構已將這首歌從官方排行榜中移除。

這是一首民謠流行歌曲，講述了一個關於失戀的憂傷故事。

歌曲以指彈吉他旋律為背景，描繪了深夜心碎、破碎的承諾和破滅的希望。

「夜裡你的腳步聲，我聽見了，」藝名雅各布（Jacub）的歌手用他那令人心碎的嗓音唱道。

「我們曾站在你家門口的雨中，然後奔跑而出，一切都轉瞬即逝。如今我明白你已不再屬於我，你的承諾也化為泡影。」

這首歌迅速成為2026年瑞典最熱門的歌曲，短短幾週內便在Spotify上獲得了超過五百萬次的播放量，並躋身該平台瑞典前50榜單之首。

然而，開始調查雅各布身份的記者發現，這位歌手沒有任何重要的社交媒體帳號、媒體露面記錄或巡迴安排。

當調查記者伊曼紐爾·卡爾斯滕（Emanuel Karlsten）深入挖掘後，他發現這首歌的版權登記在一群與丹麥音樂出版和行銷公司「恆星音樂」（Stellar Music）有關聯的高層名下。其中兩人在「恆星音樂」的人工智慧部門工作。

自稱「雅各布團隊」的製作團隊向卡爾斯滕發送了一封長篇郵件，堅稱他們的創作過程被誤解了。

「我們並非一家匿名科技公司，只是『按了個按鈕』而已，」他們寫道。

「雅各布背後的團隊由經驗豐富的音樂創作人、詞曲作者和製作人組成，他們投入了大量的時間、精力、情感和財力。」

他們將人工智慧描述為「人類主導的創作過程」中的「工具」或「輔助手段」。他們表示，雅各布在Spotify上五百萬次的播放量證明了這首歌的「長期藝術價值」。

至於雅各布是否是真人，雅各布團隊給了一個頗具哲理的答案。

「這取決於你如何定義這個詞，」他們說。

「雅各布是一個由人類詞曲作者、製作人和創作人組成的團隊開發和執行的藝術項目。音樂中的情感、故事和經歷都是真實的，因為它們來自真實的人。」

這項回應並未打動瑞典國際唱片業協會（IFPI Sweden），該協會已禁止這首歌出現在瑞典官方排行榜上。

「我們的規定是，如果一首歌主要由人工智慧生成，它就沒有資格登上排行榜榜首，」該協會主席路德維格·維爾納（Ludvig Werner）表示。

瑞典正努力將自身打造為人工智慧經濟的全球實驗室，因為人們擔心人工智慧可能會在未來兩年內使該國音樂創作者的收入減少多達四分之一。

瑞典國際音樂版權協會（STIM）於去年9月推出了一項授權制度，允許科技公司合法地利用受版權保護的作品訓練其人工智慧模型，並支付相應的版稅。

在發布會上，瑞典國際音樂版權協會的莉娜·海曼（Lina Heyman）將該框架描述為「世界上第一個集體人工智慧授權」。她表示，這將「表明我們可以在不損害人類創造力的前提下擁抱變革」。

瑞典對歌曲《我知道，你不是我的》（Jag vet, du är inte min）的禁播比美國音樂雜誌《告示牌》（Billboard）等國際音樂排行榜權威的做法更為嚴厲。

人工智慧產生的歌曲曾出現在《告示牌》的一些專業排行榜上。 《告示牌》聲稱其排行榜反映了聽眾的口味。即使歌曲是由演算法產生的，只要符合其在銷售量、串流媒體播放量和電台播放量的標準，即可上榜。

然而，以支持獨立音樂人而聞名的在線唱片店和音樂社區Bandcamp採取了更嚴格的立場。

Bandcamp平台禁止「全部或大部分由人工智慧產生」的音樂。這包括由人工智慧創作或製作的歌曲，以及使用語音複製技術製作的歌曲。

人工智慧生成的音樂預計將在未來幾年內爆發式增長，成為一個價值數十億英鎊的產業。

隨著數位音樂創作新時代的到來，瑞典圍繞著歌曲《雅各布》的爭議表明，至少目前來說，真正掌控音樂走向的仍然是人類音樂家，而非機器。