因淡江大橋怒槓中央！ 侯友宜批中央「拗蠻」

淡江大橋即將通車，公路局規劃了一系列包括路跑和自行車活動，報名迅速額滿。 新北市長侯友宜對於中央未與地方協商活動安排感到不滿，批評中央獨佔好的時間，並指出地方無法參與，認為中央「拗蠻」。

淡江大橋（圖／TVBS資料畫面）

交通部長陳世凱回應稱，公路局與新北市府之間曾有多次溝通，並提到1月和3月的會議中新北市府已表達路跑量能不足，建議由交通部辦理。 8月，新北市府再次拜會公路局，公路局再次請求路跑協助，但新北市府表示已有既定的萬金石路跑，無法增辦淡江路跑。

侯友宜（圖／TVBS資料畫面）

但新北市府秀出證據，說11月19日，公路局才提供預定活動施工的日程表給新北市府，並安排了綠色時間供新北使用，11月24日就開路跑記者會，新北市府還指出，公路局在今年二月悄悄註冊了商標，新北市府完全不知情。 副祕書長張其強表示，雙方僅見面三次，其中兩次是新北市主動，且一次相隔近半年，質疑這是否算是密切的溝通。 淡水立委洪孟楷呼籲中央不要忽略地方鄉親的情感及聲音。

