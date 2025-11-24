因為同人作品「綠皮膚」發現色弱？繪師困惑：我怎麼看都是黃色啊

有些人生活多年，直到某些事情的發生，才會注意到自己是「色弱」或是「色盲」。最近日本一名繪師「蜜柑のーか」分享了一張溫泉娘道後泉海的二創作品，原本預期會收到粉絲對可愛畫風的讚美，沒想到留言區卻充滿了困惑的聲音。因為大家大家指出角色的皮膚是詭異的「綠色」，結果連繪師本人都感到困惑。

綠皮膚大家會先想到誰呢？（圖源：七龍珠超:超級英雄 官方劇照）

許多網友指出二創作品角色的皮膚顏色是「綠色」，而非一般常見的肉色或黃色調，讓人聯想到《七龍珠》的比克或是史瑞克。原本以為是什麼惡搞或是故意的行為，沒想到繪師本人的回應中卻感到相當錯愕，忍不住反問粉絲：「這看起來像綠色嗎？我怎麼看都是黃色的啊？」、「我看起來是黃黃的啊」開始懷疑是不是自己上傳圖片時出現了色差問題。

隨著疑惑的聲音越來越多，蜜柑のーか決定尋求真相，除了使用繪圖軟體的滴管工具檢查確認該顏色確實是綠色外，也在網友建議下進行了色弱測試。蜜柑のーか也提到他知道自己在分辨淺藍、粉紅色時比較困難，但沒有想到在分辨淺黃色與淺綠色上也有問題。後續幾天，繪師通過回應提到自己有前往眼科進行正式檢查，醫生證實了這項診斷，讓他覺得：「唉，果然如此...w」。

而網友們得知原因後仍然給予溫暖的鼓勵，表示雖然顏色辨識有誤掀起討論，但也因此認識了一名繪師，甚至有人開玩笑說這是獨特的「那美克星人」風格。蜜柑のーか 樂觀表示接受了這個事實，並提到未來在繪圖上色時會更加靠著色碼來確認顏色，避免再次發生類似的情況。