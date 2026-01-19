〈因為喜歡你。〉唱出2萬人的初戀心聲！日本21歲才女Yuika再訪台北 2026要「連唱2天」

Yuika原創歌曲〈因為喜歡你。〉唱出許多人的心聲。大鴻藝術BIG ART提供

擅長以寫實手法描繪青春情感、在串流世代掀起高度共鳴的日本創作歌手 Yuika（『ユイカ』），於本月12日開心宣布即將二度來台舉行專場演出、引爆歌迷熱烈歡呼後，今（19日）公布了台北場更多詳細資訊！去年年初首次來台開唱，Yuika以門票瞬間完售的亮眼成績，展現驚人的海外人氣與話題熱度。相隔一年再度回到台北開唱，消息一出便引發歌迷高度關注，再次印證她在年輕世代中的超高支持度。

Yuika「ユイカ」即將再度來台開唱。大鴻藝術BIG ART提供

來自奈良、21歲的Yuika，自2021年於TikTok發表原創歌曲〈因為喜歡你。〉後迅速受到矚目。該曲在「由2萬名十多歲的年輕人來票選、讓人聽了想談戀愛的情歌」排行中奪下第1名，以直率卻細膩的情感描寫深刻打動同世代聽眾，也成為她人氣急速攀升的重要起點。其後她的作品不僅持續在日本年輕族群間引發共鳴，更成功打入亞洲多國Spotify人氣排行榜，成為跨越語言、超越國界的話題創作之星。

廣告 廣告

Yuika的音樂始終圍繞著「青春的真實樣貌」展開。她從不刻意美化情感，而是誠實地描寫喜歡一個人時的猶豫不安、患得患失與悸動，讓聽眾在旋律與文字之間重新看見自己的心情。這份貼近生活的創作視角，使她被視為能代表新世代心聲的重要存在，也讓她在短時間內累積大量支持者。2024年，Yuika正式宣布主流出道，並於6月發行首張專輯《紺色に憧れて (Longing for navy blue)》，同月27日在KT Zepp Yokohama舉辦她的首次個人演唱會，完成從網路世代創作歌手邁向主流舞台的重要一步。一年後，她於豐洲 PIT 舉辦自主企劃演唱會，同年9月更展開首次全國Zepp巡迴演出，現場動員力與舞台表現都持續進化。隨著人氣與演唱會規模不斷成長，她也宣布將於2026年9月21日登上東京國際論壇 Hall A，舉辦至今最大規模的個人演唱會，樹立象徵創作生涯的重要里程碑。

在不斷擴大的閃耀舞台上，Yuika仍保有最初那份貼近人心的溫度。她的現場演出不只是歌曲重現，更像是一場與歌迷共享情感的對話。此次二度來台，她將以更成熟的姿態回到熟悉的台北，與歌迷再次交會那些關於青春、喜歡與成長的珍貴時光。Yuika台北演唱會勢必成為今年最受矚目的日系新聲現場之一，絕對不要錯過！



回到原文

更多鏡報報導

110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂

濱崎步還在氣！ 上海「無人演唱會」事發2個月再度發文：這看起來像彩排？

歌詞亂七八糟也沒關係！ 通心粉鉛筆「4/12台北首演」喊話歌迷：大聲唱出來

獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點