〈因為喜歡你。〉破億共感系創作歌手 Yuika預告5月登台開唱

擅長以寫實手法描繪青春情感、在串流世代掀起高度共鳴的日本創作歌手Yuika，於本月12日開心宣布即將二度來台舉行專場演出、引爆歌迷熱烈歡呼，19日公佈台北場更多詳細資訊，去年年初首次來台開唱，Yuika以門票瞬間完售的亮眼成績，展現驚人的海外人氣與話題熱度，相隔1年再度回到台北開唱，消息一出便引發歌迷高度關注，再次印證她在年輕世代中的超高支持度。

來自奈良、21歲的Yuika，自2021年於TikTok發表原創歌曲〈因為喜歡你。〉後迅速受到矚目，該曲在「由2萬名10多歲的年輕人來票選、讓人聽了想談戀愛的情歌」排行中奪下第1名，以直率卻細膩的情感描寫深刻打動同世代聽眾，也成為她人氣急速攀升的重要起點。其後她的作品不僅持續在日本年輕族群間引發共鳴，更成功打入亞洲多國Spotify人氣排行榜，成為跨越語言、超越國界的話題創作之星。

Yuika的音樂始終圍繞著「青春的真實樣貌」展開，她從不刻意美化情感，而是誠實地描寫喜歡1個人時的猶豫不安、患得患失與悸動，讓聽眾在旋律與文字之間重新看見自己的心情。這份貼近生活的創作視角，使她被視為能代表新世代心聲的重要存在，也讓她在短時間內累積大量支持者。隨著人氣與演唱會規模不斷成長，她也宣布將於2026年9月21日登上東京國際論壇Hall A，舉辦至今最大規模的個人演唱會，樹立象徵創作生涯的重要里程碑。

在不斷擴大的閃耀舞台上，Yuika仍保有最初那份貼近人心的溫度，她的現場演出不只是歌曲重現，更像是一場與歌迷共享情感的對話。此次二度來台，她將以更成熟的姿態回到熟悉的台北，與歌迷再次交會那些關於青春、喜歡與成長的珍貴時光，Yuika台北演唱會勢必成為今年最受矚目的日系新聲現場之一。

