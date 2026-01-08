因為想吃辦桌菜「民眾網路號召100人」 報名超踴躍

台南市 / 綜合報導

只有結婚、慶生才會辦桌嗎？想吃就可以辦桌！台南一名余小姐非常懷念古早味辦桌菜，她就上網號召要徵求100位陌生人一起吃辦桌，當天會請總舖師掌廚，會有很多傳統料理，紅蟳米糕、海鮮羹、佛跳牆、炸湯圓，整桶冰淇淋，不到一天已經有80幾人報名，如果你不想聊天不喜歡社交，還可以安排I人桌，可以單純吃飯，不用社交。

超澎派辦桌菜上桌，有龍蝦、雞湯，海鮮羹，松阪豬，水果拼盤，常見的辦桌料理通通有，現場座無虛席，而現在不一定結婚宴客或是歲年終才能辦桌，在台南，有民眾因為很想吃古早味辦桌，懷念一桌人圍著轉盤的感覺，竟然在網路上號召100個陌生人，一起辦桌。

辦桌主辦人余小姐說：「朋友結婚的少，約(朋友)又少，少就沒辦法，總舖師就不做，所以我們只能網路約，發起這個活動。」

因為要找總舖師，最少六桌起跳，主辦人和朋友一起發起活動，預計在台南安南區辦桌，1人1400元，沒想到報名熱烈，不到一天，已經有80幾人報名。

辦桌主辦人余小姐說：「其實我們很歡迎一個人來，因為很多人想吃，甚至現在很多I人，社恐的人，一個人來，你備註，我們就幫你排在，社恐那一桌，就不用跟人家交談。」

當天菜色會有傳統料理，紅蟳米糕、海鮮羹、佛跳牆、炸湯圓，還有整桶冰淇淋，符合南部流水席風格，主辦人很貼心，如果是不想社交「大I人」，還可以安排I人桌，單純吃飯，不用社交。

總舖師小泉師說：「當然可以控制十桌，有人數比較好作業，宴席來說1萬起跳，2萬、3萬都有看客人需求，1人1400原則上辦桌食材都用的到，加強食材讓大家賓至如歸，」

大規模找來總鋪師掌廚，當天現場還會有主持人，表演和舞台車，不用喜事就能開桌，辦桌文化用全新方式走進現代人日常。

