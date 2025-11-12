「因為想選總統，所以有罪的首都市長！」伊斯坦堡市長被控貪汙、洗錢、間諜、偽造學歷，土耳其檢方求刑「監禁2430年」
被控「罪名多到數不完」的伊斯坦堡市長伊瑪姆奧魯，如今恐面臨高達2430年的刑期——比鄂圖曼帝國的歷史還長四倍。這位被視為土耳其總統艾爾多安最大政敵的市長，竟被檢方列出142項罪名，從貪汙、洗錢、間諜到偽造學歷等全包了。《衛報》11月11日形容，這場審判已成政治鬧劇：反對派痛批，艾爾多安根本是在用法律剷除未來的總統對手。憤怒的民眾紛紛走上街頭，抗議政治迫害太離譜。
「他的罪名，是想選總統」
伊斯坦堡市長伊瑪姆奧魯（Ekremİmamoğlu）最近倒了大霉。《衛報》11月11日報導，他被控142項罪名，檢方說他可能得關2430年——比整個土耳其的歷史還要長！
這位土耳其最受歡迎的反對派人物，自3月19日被捕後，一直被關押至今。他的罪名包括組織犯罪集團、受賄、貪汙、洗錢、勒索與操縱標案、從事間諜活動、偽造大學學歷等，連起訴書都多達4000頁，簡直像一本政客污點百科全書。
檢察官列出402名共犯，指控他像章魚一樣伸出觸手，操控龐大犯罪網絡。聽起來像Netflix犯罪影集，但伊瑪姆奧魯真正的「罪行」，恐怕只是太紅、太可能贏。
這位伊斯坦堡市長被視為2028年總統大選的熱門候選人，也是土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）最頭痛的對手。伊瑪姆奧魯被指控的罪名如果成立，不但沒辦法參選總統，還要被關「24個世紀」。
反對黨領袖奧澤爾（Özgür Özel）在X上怒嗆：「這起案件和法律無關，完全是政治操作。目標很明確——擋下在上屆地方選舉中獲勝的共和人民黨（CHP），封殺我們的總統候選人。
「一個人怎麼可能同時是選舉舞弊者、竊賊、恐怖分子、間諜和學歷造假者？」奧澤爾也在國會發言時說，「誣陷一個清白的人，哪怕只加上一條罪名，都是天大的不義；如今卻把所有罪都往同一個人身上砸，這才是真正的罪。伊瑪姆奧魯唯一的『罪』，就是想選總統。」
從街頭到法庭：反對黨的最後防線
伊瑪姆奧魯被抓後，伊斯坦堡立刻炸鍋。共和人民黨（CHP）支持者湧上街頭，高喊口號、舉牌抗議，全國接連爆發示威，被形容是自2013年以來最嚴重的街頭動亂。
就在民眾還在上街、政壇煙硝未散時，檢方又丟出一顆震撼彈：他們已向土耳其最高上訴法院提交文件，控告共和人民黨存在「違規情事」，觀察人士警告，這可能是為該黨的「解散程序」鋪路。伊斯坦堡檢察官辦公室急忙發聲明說，他們「沒有要求解散政黨」。
在2024年3月的土耳其地方選舉中，共和人民黨拿下伊斯坦堡等大城之後，執政陣營的報復行動接二連三，短短一年多，已有16位共和人民黨市長被捕，反對黨人人自危，不知道下一個被迫害的是「死亡名單」上的誰。
去年10月，安卡拉法院駁回一樁要求撤換共和人民黨主席奧澤爾的訴訟，裁定「沒有法律依據」，讓他暫時守住黨魁之位。不過，奧澤爾自己也逃不出官司纏身的命運，他目前正面臨多起訴訟，還得同時面對最嚴重的指控——「侮辱總統」。
